رحمتی: داور می توانست جسورانه تر قضاوت کند؛ عذرخواهی از هواداران

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی رحمتی شامگاه جمعه در کنفرانس خبری پس از بازی تیمش مقابل ملوان بندر انزلی اظهار کرد: بازی خوب و جان داری بود به تیم‌ملوان و دوستم مازیار تبریک می گویم.

وی افزود: بازیکنانم خیلی تلاش کردند ولی از دستشان ناراحتم چون سه بازی پشت سر هم را یک بر هیچ داریم می بازیم.

رحمتی با بیان اینکه باز ی امروز پایاپای بود ادامه داد: صحنه ای که روی عارف پورزکی اتفاق افتاد پنالتی بود.

وی اضافه کرد: از هواداران خیبر عذرخواهی می کنم و از بازیکنانم می خواهم زودتر بزرگ شوند و البته باید گفت تیم جوان داشتن این ضررها را دارد.

سرمربی تیم فوتبال خیبر خرم اباد گفت: تیمی که ملوان و سپاهان را در خانه خودشان شکست دهد لایق جایگاه بالاتر از اینها است.

رحمتی افزود: امروز داور بازی در یک تایمی بازی از دستش در رفت ولی از رسانه ها می خواهم روی این موضوعات زوم کنند چون در آینده گریبان هر تیمی راخواهد گرفت.

وی ادامه داد: از داور مسابقه ناراحتم چون می توانست در برخی از صحنه ها جسور تر تصمیم بگیرد.