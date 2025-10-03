نخستین پیروزی خانگی ملوانان برابر خیبر رقم خورد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال ملوان بندر انزلی در ششمین بازی از فصل بیست و پنجم لیگ برتر فوتبال میزبان تیم فوتبال خیبر خرم آباد بود.

دو تیم پس از کسب نتیجه تساوی بدون گل در نیمه اول پس از نیمه مربیان بار دیگر رودر روی هم صف آرایی کردند و تیم ملوان بندر انزلی که در نیمه اول با لباس یک دست سرمه ای وارد میدان‌شده بود نیمه دوم با لباس یک دست سفید در برابر تیم خیبر خرم آباد صف آرایی کرد.

ملوانان از همان ابتدای نیمه دوم حمله از جناحین بر روی دروازه حریف را در دستور کار قرار دادند تا بتوانند در دفاع فشرده حریف نفوذ کنند.

در دقیقه ۵۲ بازی حمله ملوانان از جناح راست با ارسال توپ بر روی دروازه تیم خیبر همراه بود که دروازه بان خیبر آن را دفع کرد و ضربه دوم‌بازیکنان ملوان به سوی دروازه حریف توسط مدافعان خیبر به یک ضربه کرنر تبدیل شد.

در دقیقه ۷۲ بازی بازیکن‌تیم ملوان توانست ضربه کرنر ارسالی از سمت راست زمین را وارد دروازه خیبر خرم آباد کند و تیم ملوان بندر انزلی با گل ابوذر صفرزاده توانست از تیم میهمان پیشی بگیرد.

بازیکنان تیم خیبر خرم آباد پس از دریافت گل بازی را با اعتراض به مصدومیت بازیکنان ملوان به حاشیه بردند و سید مهدی رحمتی سرمربی این تیم نیز با اعتراضات مکرر به داور میدان بر این حاشیه ها افزود.

بازیکنان تیم فوتبال خیبر خرم آباد فشار را بر تیم‌ملوان بندر انزلی زیاد کردند ولی تا دقیقه ۹۰ بازی نتوانستند نتیجه لازم را کسب کنند و از سوی دیگر داور دیدار برای نیمه دوم نیز مانند نیمه نخست ۹ دقیقه وقت اضافه اعلام کرد.

تیم فوتبال خیبر خرم آباد از این ۹ دقیقه وقت اضافه نتوانست نتیجه ای کسب کند و بازی با تک گل بازیکن ملوان بندر انزلی به پایان رسید تا ملوانان نخستین پیروزی خانگی خود را در لیگ بیست و پنجم به دست آورند.

تیم فوتبال ملوان بندرانزلی با کسب سه امتیاز این بازی به رده دوم جدول رده بندی لیگ برتر فوتبال صعود کرد و خیبر خرم آباد نیز با دو پله سقوط در جایگاه هشتم‌جدول رده بندی قرار گرفت.

ملوانان در هفته هفتم رقابت ها روز پنج شنبه ۲۴ مهرماه در یک بازی خارج از خانه در تبریز باید به مصاف تیم فوتبال تراکتور سازی بروند و خیبر خرم آباد نیز روز جمعه ۲۶ مهرماه میزبان تیم فوتبال پرسپولیس تهران خواهد بود.