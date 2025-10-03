  1. استانها
۱۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۹:۴۰

زارع: ۳ امتیاز شیرین از یک بازی سخت گرفتیم

انزلی-سرمربی تیم فوتبال ملوان بندر انزلی گفت: تلاش بازیکنانم سبب شد تا سه امتیاز شیرین از یک بازی سخت بگیریم.

به گزارش خبرنگار مهر، مازیار زارع شامگاه جمعه در کنفرانس خبری بعد از بازی مقابل خیبر خرم آباد اظهار کرد: سه امتیاز سخت ولی شیرین گرفتیم و بچه ها فوق العاده تلاش کردند.

وی افزود: شرایط زمین اصلاً خوب نبود و بازی در این زمین بسیار سخت بود.

زارع ادامه داد: بازی فیزیکی بود و با توجه به شرایط بد زمین مجبور بودیم توپ را به سمت بالا ببریم.

وی ادامه داد: بین نیمه مدل بازی فرق کرد و جنگ بازیکنانم بیشتر شد

سرمربی ملوان بندر انزلی اضافه کرد: به هواداران تبریک می‌گویم و از بازیکنانم تشکر می کنم.

زارع گفت: داور دوست داشت وقت اضافه زیاد بگیرد و در هیچ صحنه ای به سمت VAR نرفت.

      همین داور با این افتضاحی که ببار آورد فردا می‌ره جام جهانی قضاوت می کنه

