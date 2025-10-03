زارع: ۳ امتیاز شیرین از یک بازی سخت گرفتیم

به گزارش خبرنگار مهر، مازیار زارع شامگاه جمعه در کنفرانس خبری بعد از بازی مقابل خیبر خرم آباد اظهار کرد: سه امتیاز سخت ولی شیرین گرفتیم و بچه ها فوق العاده تلاش کردند.

وی افزود: شرایط زمین اصلاً خوب نبود و بازی در این زمین بسیار سخت بود.

زارع ادامه داد: بازی فیزیکی بود و با توجه به شرایط بد زمین مجبور بودیم توپ را به سمت بالا ببریم.

وی ادامه داد: بین نیمه مدل بازی فرق کرد و جنگ بازیکنانم بیشتر شد

سرمربی ملوان بندر انزلی اضافه کرد: به هواداران تبریک می‌گویم و از بازیکنانم تشکر می کنم.

زارع گفت: داور دوست داشت وقت اضافه زیاد بگیرد و در هیچ صحنه ای به سمت VAR نرفت.