ترکیب تیم ملوان بندر انزلی در دیدار با خیبر خرم آباد اعلام شد 

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت‌های لیگ برتر فوتبال کشور و از هفته ششم این دوره از رقابت‌ها تحت عنوان جام خلیج فارس تیم فوتبال ملوان بندر انزلی از ساعت ۱۶:۴۵در ورزشگاه زنده یاد سیروس قایقران میزبان تیم فوتبال خیبر خرم آباداست.

بر اساس اعلام رسمی کادر فنی تیم ملوان، ترکیب اصلی این تیم برای این دیدار به شرح زیر است: فرزاد طیبی‌پور، ابوذر صفرزاده،سعید کریمی، دانیال عیری، عباس حبیبی، سامان تورانیان، غلامرضا ثابت ایمانی، محمد پاپی، محمد علی نژاد ، علیرضا رمضانی و حسین صادقی یازده بازیکن اصلی تیم ملوان بندر انزلی هستند.

این دیدار با توجه به بازی‌های گذشته انجام شده دو تیم و جایگاهشان در جدول رده بندی برای هر دو تیم از اهمیت بالایی برخوردار است و در عین حال ملوانان نیز به دنبال کسب نخستین پیروزی خانگی در ورزشگاه زنده یاد سیروس قایقران هستند.