به گزارش خبرگزاری مهر،باشگاه ملوان در خصوص دلیل استفاده از دو کیت مختلف در دیدار برابر خیبر اطلاعیه ای صادر کرد.

متن اطلاعیه به شرح زیر است؛

در دیدار روز گذشته برابر خیبر خرم‌آباد، موضوعی پیرامون رنگ لباس دو تیم و تغییر رنگ لباس ملوان در نیمه دوم باعث بروز اعتراض‌ها و ابهاماتی شد که شایسته بررسی دقیق است. باشگاه ملوان ضمن توضیح روند قانونی و مقرراتی خود، خواهان شفافیت و جلوگیری از تکرار چنین مواردی است.

طبق مقررات سازمان لیگ ایران، رنگ لباس هر تیم در هر مسابقه بر اساس اولویت رنگ اعلام‌شده توسط باشگاه میزبان و میهمان تعیین می‌شود و در نهایت داوران مجاز به تغییر آن هستند. لازم به ذکر است رنگ‌های اعلام‌شده در نشست هماهنگی مسابقه باید مطابق با سه رنگ اعلام‌شده توسط باشگاه‌ها به سازمان لیگ در پیش‌فصل مسابقات باشد.

افزون بر آن، سیستم بین‌المللی فوتبال عملاً این حق را برای میزبان محفوظ می‌دارد که ابتدا رنگ لباس خود را (مطابق با سه رنگ اعلامی) انتخاب کند و تیم میهمان پس از آن با لباس متفاوت وارد میدان شود. باشگاه ملوان در مرحله هماهنگی پیش از شب مسابقه، مطابق آیین‌نامه‌ها و عرف عمل کرده و رنگ لباس خود را به نماینده برگزاری مسابقه اعلام نمود.

در جلسه پیش از بازی، نماینده تیم خیبر البسه تیم را جهت بازدید نمایندگان سازمان لیگ به همراه نداشت و آن را به رویت نمایندگان برگزاری مسابقه نرساند؛ این اقدام برخلاف مقررات معمول است. علاوه بر آن، ناظر داوری برخلاف مقررات در آن جلسه حضور نداشت تا نقش قانونی خود در تأیید لباس‌ها به نمایندگی از گروه داوری را ایفا کند.

این خلأ در فرآیند هماهنگی موجب شد رنگ لباس تیم مهمان عملاً بدون کنترل کافی به داور و ناظر تحویل شود.

به محض حضور تیم‌ها در زمین جهت مراسم آغاز مسابقه، شباهت زیاد رنگ لباس دو تیم باعث بروز ابهام در شناسایی تیم‌ها شد، حتی برای کسانی که نزدیک به زمین بودند. بی‌تردید این موضوع برای بینندگان تلویزیونی آزاردهنده‌تر از سایرین بوده است. سرمربی و نمایندگان ملوان به جهت حفظ شأن بازی و عدالت رقابتی، اعتراض خود را پیش از آغاز مسابقه مطرح کردند. نماینده برگزاری نیز صحت اعتراض را پذیرفت و از داور تقاضا کرد تا موضوع را بررسی نماید.

پس از هماهنگی با داوران، قرار بر این شد که رنگ لباس‌ها در نیمه دوم تغییر یابد. در همین حال، نماینده برگزاری مسابقه مطابق قانون می‌بایست از تیم مهمان می‌خواست که رنگ لباس خود را تغییر دهد، اما آن‌طور که به نمایندگان باشگاه ملوان از سوی نماینده فدراسیون اعلام شد، باشگاه خیبر کیت دوم را به همراه نداشت و به همین دلیل از باشگاه ملوان خواسته شد تا در نیمه دوم با کیت سفید وارد میدان شود. باشگاه ملوان نیز برخلاف حق قانونی میزبان و قواعد عمومی فوتبال، برای احترام به روح فوتبال، تماشاگران حاضر در استادیوم، بینندگان تلویزیونی و تسهیل کار تیم داوری مسابقه اقدام به تعویض کیت خود نمود.

رسانه‌ها و کارشناسان به‌درستی به شباهت رنگ تیم‌ها در نیمه اول و تغییر غیرمعمول لباس تیم میزبان در نیمه دوم اشاره کرده‌اند. این گزارش‌ها و اخطارهای صحیح قطعاً نیازمند شفاف‌سازی و پاسخگویی است و باشگاه ملوان نیز در همین راستا و به جهت تنویر افکار عمومی وظیفه خود دانست پاسخگوی جامعه فوتبال در این خصوص باشد.

باشگاه ملوان تأکید می‌کند که در تمام مراحل رفتار خود را مبتنی بر مقررات و اخلاق ورزشی قرار داده و مسئولیت این رخداد عمدتاً بر عهده نمایندگان برگزاری و گروه داوری بوده است. تیم ملوان صرفاً برای برگزاری هرچه بهتر مسابقه با عوامل و تیم مقابل همکاری کرده است.

باشگاه ملوان خود را متعهد به رعایت کامل مقررات فوتبال ایران و بین‌المللی می‌داند و بر این باور است که شفافیت همه ارکان فوتبال در چنین مواردی برای حفظ حقوق باشگاه و ارتقای شأن مسابقات و اعتماد عمومی ضروری است.