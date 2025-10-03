به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت های هفته ششم لیگ برتر فوتبال از ساعت ۱۸:۳۰ دقیقه امروز جمعه تیم فوتبال پرسپولیس در ورزشگاه شهدای شهر قدس میزبان گل گهر سیرجان بود که این دیدار با تساوی یک به یک به پایان رسید. مهدی تیکدری(۵۷) برای گل گهر و علی علیپور(۷۷- پنالتی) برای پرسپولیس گل زدند.

مهدی تارتار در نشست خبری بعد از این بازی گفت: بازی جذابی را از سوی هر دو تیم شاهد بودیم و توپ به طور کامل در گردش بود. تصور می کنم هواداران هم بازی زیبایی را تماشا کردند. هر دو تیم موقعیت های خوبی برای گلزنی داشتند و همین امر بازی را زیباتر کرده بود.

سرمربی گل‌گهر سیرجان افزود: حیف شد پنالتی دادیم. فرزین گروسیان یکی از گلرهای خوب لیگ برتر است ولی به نظرم در آن صحنه، کم تجربگی کرد. یک صحنه مشکوک دیگر هم در محوطه جریمه حریف روی تیکدری بود که باید کارشناسی عادلانه شود.

تارتار در خصوص شعارهای تماشاگران علیه مدیرعامل و سرمربی پرسپولیس تصریح کرد: من فقط درباره تیم خودم می توانم اظهارنظر کنم. شرایط این تیم به خودش مربوط است و امیدوارم در ادامه راه موفق شوند.

او درباره تساوی و کم گل بودن بازی ها تاکید کرد: این هفته که برد و باخت بین تیم ها زیاد بود. تیم های ضعیف تر طوری بازی می کنند که بازنده نباشند. عدم ثبات مدیران و مربیان یکی از دلایل دیگر است. وقتی ثبات نیست، ترس زیاد می شود و وقتی ترس زیاد باشد تساوی ها بیشتر می شود.

تارتار درباره حضور مربیان جوان در لیگ برتر یادآور شد: خیلی خوشحالم مربیان باانگیزه و پرتلاش به مربیان قدیمی اضافه شدند. همانطور که در فوتبال، شناسنامه مهم نیست در فوتبال هم همینطور است. مربیانی مثل یحیی گل‌محمدی هم هستند که کارشان را خیلی خوب انجام می دهند. آنجلوتی با سن و سال و تجربه بالای خود سرمربی تیم ملی برزیل می شود. باید فارغ از سن و سال به مربیان اعتماد کرد. مربیان شجاع، بازی ها را زیباتر می کنند.

تارتار در خصوص استفاده از بلندگو توسط بوقچی های پرسپولیس گفت: اصلا نمی توانستیم در زمین مسابقه حرف بزنیم. فکر کنم در نیمه دوم جلوگیری کردند. واقعا نباید چنین اتفاقی بیفتد باید فوتبال ما به خوبی برگزار شود.

سرمربی گل‌گهر درباره اینکه آیا احتمال دارد همین فصل به پرسپولیس برود گفت: من تحت قرارداد باشگاه بسیار خوب گل گهر هستم. من نه به این موضوع فکر کردم و نه پیشنهادی شده است. من با تمام وجود کارم را دنبال می کنم و بهتر است این صحبت ها مطرح نشود.