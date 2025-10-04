باشگاه گل گهر: داور در بازی با پرسپولیس برای ما پنالتی نگرفت + فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه باشگاه گل گهر، صحنه‌ای مشکوک به پنالتی روی مهدی تیکدری در دقایق پایانی دیدار مقابل تیم فوتبال پرسپولیس، از زاویه اختصاصی ابعاد دقیق‌تری از این صحنه را نشان می‌دهد.

در حالی‌که داور مسابقه بدون استفاده از اتاق VAR دستور به ادامه بازی داد، تصاویر موجود به‌وضوح نشان می‌دهد مدافع پرسپولیس پیش از تکل، با استفاده از دست خود مانع از عبور تیکدری و ادامه حرکت او به سمت دروازه می‌شود؛ حرکتی که مصداق جلوگیری غیرقانونی از فرصت مسلم گلزنی است.

با توجه به این‌که برخورد اولیه بازیکن مدافع با دست و بدن، پیش از تماس با توپ صورت گرفته و مستقیماً مهاجم گل‌گهر را از موقعیت گلزنی محروم می‌کند، عدم بازبینی این صحنه در VAR چگونه قابل توجیه است.

اکنون این پرسش به‌درستی مطرح می‌شود که آیا چنین صحنه حساس و تعیین‌کننده‌ای که می‌توانست نتیجه بازی را تغییر دهد، نباید توسط VAR مورد بررسی دقیق‌تری قرار می‌گرفت؟