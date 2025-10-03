علیزاده: خطای روی تیکدری ۱۰۰ درصد پنالتی بود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا علیزاده در پایان بازی با تیم فوتبال پرسپولیس اظهار داشت: بازی خیلی خوبی بود. پرسپولیس هم به نظرم امروز بهویژه در نیمه اول عملکرد خوبی داشت، اما هر چه از زمان مسابقه گذشت ما توانستیم کنترل بازی را در اختیار بگیریم.
وی در خصوص صحنه مشکوک به پنالتی بیان کرد: خطایی که روی مهدی تیکدری در محوطه جریمه رخ داد، صد درصد پنالتی بود. به هر دو تیم خسته نباشید میگویم و امیدوارم پرسپولیس که تیم خوبی است در ادامه مسیر نتایج خوبی کسب کند.
بازیکن گلگهر در ادامه تأکید کرد: فعلاً در گلگهر یک تیم منسجم و بسیار خوب داریم که از هر لحاظ عالی است. تمام تلاش ما این است که اتفاقات خوبی را برای گلگهر رقم بزنیم و بهواقع از هر جهت شایسته بهترین نتایج هستیم.
علیزاده درباره دعوت احتمالی به تیم ملی نیز گفت: این موضوع به نظر سرمربی تیم ملی بستگی دارد. من همیشه آمادهام و امیدوارم بتوانم نظر او را جلب کنم.
