گلزن گل‌گهر به پرسپولیس: هواداران به مادر فوت شده‌ام توهین نکنند

بازیکن تیم فوتبال گل گهر گفت: مادر من فوت شده است و از هواداران پرسپولیس می‌خواهم به مادرم توهین نکنند.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تیکدری در پایان بازی با تیم فوتبال پرسپولیس اظهار داشت: روی غافلگیری یک پنالتی دادیم. اگر خطایی که روی من انجام شد دیده می‌شد، داور قطعاً تصمیم دیگری می‌گرفت.

وی در ادامه درباره رفتار برخی از هواداران پرسپولیس افزود: من با هواداران عزیز پرسپولیس صحبت دارم. مادرم فوت کرده است و توهین کردن کار درستی نیست. از آنها می‌خواهم صبر کنند و پشت تیم خود بمانند.

تیکدری همچنین درباره موضوع حضورش در استقلال توضیح داد: من در نهایت به گل‌گهر برگشتم و به اسفندیارپور(مدیرعامل باشگاه گل گهر) گفتم با انگیزه ۲۰۰ درصد آمده‌ام و خوشحالم که امسال در بهترین شرایط قرار دارم.

بازیکن گل‌گهر در پایان تأکید کرد: من هم مثل همه بازیکنان دوست دارم پیراهن تیم ملی را بپوشم. اگر دعوت شدم با تمام توان در خدمت تیم ملی خواهم بود و اگر هم دعوت نشدم، برای ملی‌پوشان آرزوی موفقیت دارم.

