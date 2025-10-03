به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا محمد در پایان بازی با تیم فوتبال پرسپولیس اظهار داشت: بازی دو نیمه متفاوت داشت و فوتبال زیبایی از هر دو تیم شاهد بودیم. در نیمه اول با توجه به پرسی که در نظر گرفته بودیم، توانستیم تا حدودی جریان بازی را در اختیار بگیریم و مسابقه پایاپای دنبال شد. اما در نیمه دوم، با تغییرات تاکتیکی مهدی تاتار روند بازی به سود ما تغییر کرد و همان‌طور که دیدید توانستیم به گل برسیم.

وی درباره صحنه پنالتی این مسابقه اظهار داشت: ما فیلم بازی را بازبینی کردیم. به نظرم روی آن صحنه بازیکن پرسپولیس غافلگیر شد و صاحب توپ شد. حتی ما اعتراض داشتیم که ابتدا تاچ برای فرزین بود، اما در تصاویر مشخص شد بازیکن پرسپولیس توپ را لمس کرده است و بازیکن ما روی او خراب شد. به اعتقاد من این صحنه می‌توانست پنالتی برای ما باشد. بارها برای تیم‌های دیگر چنین صحنه‌هایی پنالتی اعلام شده، اما برای ما نگرفته‌اند. در بازی‌های قبل سه گل خورده‌ایم که همه از روی نقطه پنالتی بوده است. امیدوارم این اشتباهات داوری سهوی باشد.

مربی گل‌گهر همچنین در خصوص جو ورزشگاه و رفتار هواداران پرسپولیس عنوان کرد: از ابتدای بازی علیه مدیریت و باشگاه شعار داده شد. پرسپولیس تیمی مردمی است و وقتی از شروع مسابقه چنین شعارهایی سر داده می‌شود، بازیکنان تمرکز خود را از دست می‌دهند. به نظرم هواداران باید صبور باشند و تا دقیقه ۹۰ از تیم خود حمایت کنند، چرا که این کار به سود باشگاه خواهد بود.