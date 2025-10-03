به گزارش خبرگزاری مهر،در پی انتشار جدولی قدیمی در فضای مجازی که به‌عنوان برنامه نوبت‌بندی آب در محلات مختلف بندرعباس بازنشر شده است، معاون بهره‌برداری شرکت آب و فاضلاب هرمزگان نسبت به صحت این جدول واکنش نشان داد.

سید میلاد محبی، معاون بهره‌برداری آب و فاضلاب هرمزگان ضمن تکذیب این جدول اعلام کرد: جدول منتشرشده در فضای مجازی فاقد اعتبار و مربوط به گذشته است. در حال حاضر هیچ‌گونه برنامه رسمی نوبت‌بندی از آبفا اعلام نشده است.

وی با تأکید بر لزوم دریافت اطلاعات از منابع رسمی افزود: از شهروندان محترم درخواست می‌شود برای اطلاع از وضعیت تأمین و توزیع آب، صرفاً به اطلاعیه‌های شرکت آب و فاضلاب استان و رسانه های رسمی توجه کنند و به شایعات و اطلاعات غیرمعتبر در فضای مجازی توجه نکنند.