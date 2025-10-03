  1. استانها
۱۱ مهر ۱۴۰۴، ۲۱:۲۶

نوبت‌بندی آب در محلات بندرعباس تکذیب شد

بندرعباس- معاون شرکت آب و فاضلاب هرمزگان جدول منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر نوبت‌بندی آب در محلات بندرعباس را تکذیب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر،در پی انتشار جدولی قدیمی در فضای مجازی که به‌عنوان برنامه نوبت‌بندی آب در محلات مختلف بندرعباس بازنشر شده است، معاون بهره‌برداری شرکت آب و فاضلاب هرمزگان نسبت به صحت این جدول واکنش نشان داد.

سید میلاد محبی، معاون بهره‌برداری آب و فاضلاب هرمزگان ضمن تکذیب این جدول اعلام کرد: جدول منتشرشده در فضای مجازی فاقد اعتبار و مربوط به گذشته است. در حال حاضر هیچ‌گونه برنامه رسمی نوبت‌بندی از آبفا اعلام نشده است.

وی با تأکید بر لزوم دریافت اطلاعات از منابع رسمی افزود: از شهروندان محترم درخواست می‌شود برای اطلاع از وضعیت تأمین و توزیع آب، صرفاً به اطلاعیه‌های شرکت آب و فاضلاب استان و رسانه های رسمی توجه کنند و به شایعات و اطلاعات غیرمعتبر در فضای مجازی توجه نکنند.

