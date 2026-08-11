گزارش رسانه آمریکایی درباره دستاوردهای فراتر از انتظار ارتش یمن

به گزارش خبرگزاری مهر، وبگاه آمریکایی «سایفر بریف»، در گزارشی اعلام کرد که یمنی‌ها در جریان عملیات نظامی خود علیه مواضع و نیروهای سعودی در یمن، با بهره‌گیری از موشک‌های بالستیک و کروز، توانسته‌اند اهرم‌های فشار بیشتری در اختیار داشته باشند.

بر اساس این گزارش، یکی از مهم‌ترین حوزه‌های نفوذ یمنی‌ها، مسیرهای جایگزین انتقال و کشتیرانی عربستان در محدوده باب‌المندب و دریای سرخ است؛ موضوعی که می‌تواند فشارهای راهبردی بر ریاض را افزایش دهد.

این رسانه آمریکایی همچنین افزود که یمنی‌ها در تلاش هستند صادرات نفت عربستان را هدف فشار قرار دهند، بدون آنکه با ایجاد ائتلاف گسترده علیه خود یا برانگیختن واکنش حامیان محتاط‌تر محور، از جمله چین، هزینه‌های جانبی بیشتری متحمل شوند.

«ذا سایفر بریف» در ادامه نوشت که این وضعیت، یمنی‌ها را با ضرورت برقراری توازن دقیق میان افزایش فشار نظامی و جلوگیری از واکنش بازیگرانی مواجه کرده است که ارتباطی با محدودیت‌های اعلام‌شده از سوی یمن در قبال کشتیرانی عربستان ندارند.

این پایگاه آمریکایی همچنین اذعان کرد که یمنی‌ها در این روند به دستاوردهایی فراتر از انتظارات دست یافته‌اند و از مهارت قابل توجهی در انتخاب اهدافی برخوردارند که می‌تواند توان نظامی و قدرت بازدارندگی آنها را افزایش دهد.

بر اساس ارزیابی این رسانه، جابه‌جایی یمنی‌ها از یک هدف به هدف دیگر و انتخاب اهداف متنوع، موجب شده است رقبای آنها در وضعیت عدم قطعیت قرار گیرند؛ مسئله‌ای که به یمنی‌ها اجازه می‌دهد فشار نظامی و راهبردی خود را ادامه دهند، بدون آنکه الزاماً وارد یک رویارویی گسترده‌تر شوند.

در مجموع، گزارش «ذا سایفر بریف» نشان می‌دهد که راهبرد یمنی‌ها تنها بر افزایش تعداد حملات متمرکز نیست، بلکه انتخاب هدف و مدیریت سطح درگیری نیز بخش مهمی از راهبرد آنها برای افزایش فشار بر عربستان و حفظ دامنه نفوذشان در منطقه به شمار می‌رود.