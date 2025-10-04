سازمان بهزیستی جزو ۳ دستگاه برتر در حوزه رضایت محیط کسب و کار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید جواد حسینی رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به اینکه این سازمان بهعنوان یکی از دستگاههای مرجع صدور مجوز فعالیت در قالب کسبوکار اجتماعی است، گفت: سازمان بهزیستی با ارائه مجوز به افراد خیر متقاضی واجد شرایط جهت تأسیس مؤسسه و مرکز غیردولتی، زمینه فعالیت خیرخواهانه را در چهارچوب قوانین و مقررات با هدف بهرهمندی از خدمات این مراکز و مؤسسات به نفع جامعه هدف خود فراهم کرده و توانسته است در هفتمین دوره اجرای طرح ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی مرتبط با محیط کسبوکار کشور، از میان ۴۴ دستگاه اجرایی و نهاد شرکتکننده یکی از سه دستگاه برتر شناخته شود.
وی افزود: در این طرح، عملکرد دستگاههای اجرایی بر اساس نظرسنجی از بیش از ۳ هزار فعال اقتصادی سراسر کشور مطابق با چهار مؤلفه؛ سهولت در فرایندهای اداری و سرعت در ارائه خدمات، کیفیت رسیدگی به درخواستهای قانونی مراجعان، نحوه رفتار با فعالان اقتصادی و تکریم اربابرجوع، شفافیت و اطلاعرسانی در زمینه ارائه خدمات، ارزیابی میشود.
حسینی بیان کرد: این طرح با هدف افزایش میزان پاسخگویی دستگاه اجرایی در قبال عملکرد خود در جهت بهبود فضای کسبوکار انجام میشود و ضمن ارتقاء جایگاه بینالمللی کشورمان، زمینه دستیابی به محیطی مناسب برای سرمایهگذاری و انجام کسبوکار در کشور را فراهم میکند.
وی افزود: در این طرح، اقدامات مرتبط با کسبوکار همچون صدور مجوز، انجام استعلامها، دریافت عوارض، ثبت شرکتها و... مدنظر قرار گرفته شده و میزان رضایت فعالان اقتصادی که ارتباط بیشتری با حوزهٔ کسبوکار داشتهاند، در نظر گرفته میشود.
