وزارت خارجه ترکیه: تل آویو فورا حملات علیه غزه را متوقف کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه خبری النشره، وزارت امور خارجه ترکیه با اشاره به پاسخ حماس به طرح آتش بس ترامپ در بیانیهای تاکید کرد که «پاسخ اعلام شده توسط جنبش حماس به طرح دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، امکان اتخاذ گامهای فوری برای برقراری آتشبس در نوار غزه، تضمین ارسال بدون وقفه کمکهای بشردوستانه به نوار غزه و دستیابی به صلح پایدار را فراهم میکند.
این وزارتخانه در بیانیه خود تاکید کرد که رژیم صهیونیستی فوراً باید حملات خود را علیه فلسطینیان در غزه متوقف کند.
این وزارتخانه از طرفهای ذیربط خواست تا مذاکراتی را آغاز کنند که منجر به آتشبس شود و در اجرای راهحل دو کشوری مورد حمایت جامعه جهانی پیشرفتی از خود نشان دهد.
به نوشته این بیانیه، ترکیه به حمایت از مذاکرات و ارائه کمکهای سازنده در آن ادامه خواهد داد.
جنبش حماس دیشب اعلام کرد که پاسخ خود را به طرح ترامپ در مورد آتش بس در غزه به میانجیها تحویل داده و موافقت خود را با آزادی همه اسیران صهیونیست، چه زنده و چه مرده، ابراز کرده است.
