آفریقای جنوبی: تصمیم حماس باید با اقدام متقابل اسرائیل مواجه شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، وزارت امور خارجه آفریقای جنوبی امروز شنبه در بیانیه ای از پاسخ مقاومت فلسطین حماس به طرح ترامپ برای برقراری اتش بس در غزه استقبال کرد.

وزارت خارجه آفریقای جنوبی در این بیانیه اعلام کرد: ما از تصمیم حماس برای آزادی همه اسیران اسرائیلی و تمایل اعلام شده این گروه برای همکاری بیشتر استقبال می‌کنیم.

در بیانیه صادره از سوی وزارت امور خارجه آفریقای جنوبی در این خصوص آمده است: تصمیم حماس باید با اقدام متقابل اسرائیل مواجه شود.

این در حالیست که جنبش حماس دیشب اعلام کرد که پاسخ خود را به طرح ترامپ در مورد آتش بس در غزه به میانجی‌ها تحویل داده و موافقت خود را با آزادی همه اسیران صهیونیست چه زنده و چه مرده، ابراز کرده است.