  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۵۹

واکنش گروه‌های مقاومت فلسطین به پاسخ حماس در قبال طرح ترامپ

واکنش گروه‌های مقاومت فلسطین به پاسخ حماس در قبال طرح ترامپ

گروه های مقاومت فلسطین با صدور بیانیه ای به پاسخ حماس در قبال طرح ترامپ برای پایان دادن به جنگ غزه واکنش نشان دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهاب، گروه های مقاومت فلسطین با صدور بیانیه ای اعلام کردند که پاسخ حماس به طرح ترامپ برآمده از موضع گیری ملی مسئولانه بعد از اجرای رایزنی های گسترده با این گروه ها با هدف دستیابی به یک توافق در راستای منافع ملت فلسطین و توقف نسل کشی کنونی به شمار می رود.

در ادامه این بیانیه آمده است: از مواضع کشورهای عربی و اسلامی و میانجی گری مصر و قطر و تلاش های ترکیه در این خصوص تشکر می کنیم و خواهان تکمیل این گام ها از سوی تمام طرف ها هستیم. تشکیلات خودگردان باید به وظایف خود از این لحظه به بعد در خصوص برگزاری فوری نشست ملی با هدف بررسی سازوکار به دست گرفتن اداره نوار غزه توسط یک هیئت فلسطینی مستقل عمل کند.

در این بیانیه تاکید شده است: ملت فلسطین با تمام فداکاری هایی که از خود نشان داد مستحق آن است که خواسته هایش در زمینه آزادی و استقلال محقق شود نه آن که مسأله فلسطین پاک شده و حقوقش سلب شود. پاسخ حماس به مثابه فریادی است که می گوید زمان پایان دادن به این اشغالگری فرا رسیده است.

کد خبر 6610782

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها