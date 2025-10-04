به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهاب، گروه های مقاومت فلسطین با صدور بیانیه ای اعلام کردند که پاسخ حماس به طرح ترامپ برآمده از موضع گیری ملی مسئولانه بعد از اجرای رایزنی های گسترده با این گروه ها با هدف دستیابی به یک توافق در راستای منافع ملت فلسطین و توقف نسل کشی کنونی به شمار می رود.

در ادامه این بیانیه آمده است: از مواضع کشورهای عربی و اسلامی و میانجی گری مصر و قطر و تلاش های ترکیه در این خصوص تشکر می کنیم و خواهان تکمیل این گام ها از سوی تمام طرف ها هستیم. تشکیلات خودگردان باید به وظایف خود از این لحظه به بعد در خصوص برگزاری فوری نشست ملی با هدف بررسی سازوکار به دست گرفتن اداره نوار غزه توسط یک هیئت فلسطینی مستقل عمل کند.

در این بیانیه تاکید شده است: ملت فلسطین با تمام فداکاری هایی که از خود نشان داد مستحق آن است که خواسته هایش در زمینه آزادی و استقلال محقق شود نه آن که مسأله فلسطین پاک شده و حقوقش سلب شود. پاسخ حماس به مثابه فریادی است که می گوید زمان پایان دادن به این اشغالگری فرا رسیده است.