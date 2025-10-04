بشارتی: رژیم صهیونیستی دیگر به راحتی امکان تعرض به کشور ما را ندارد

علیمحمد بشارتی وزیر اسبق کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تحولات اخیر گفت: با شهادت شهید نصرالله، دشمن تلاش کرد جریان مقاومت را تضعیف کند، اما در نهایت این اقدام نتیجهای برای آنان در بر نداشت.
وی با بیان اینکه طرحهای دشمن علیه انقلاب اسلامی مسبوق به سابقه است، افزود: منافقین نیز در همان سالهای ابتدایی انقلاب با انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی و شهادت آیتالله دکتر بهشتی و ۷۰ نفر دیگر، چنین نقشهای را دنبال کردند.
بشارتی اظهار کرد: در جریان اخیر، برای نخستین بار اسرائیل طعم تلخ شکست را چشید. بسیاری از اسناد و تجهیزات جاسوسی که در منطقه جمعآوری کرده بودند، از بین رفت و حتی پنج موشک و مدارک منحصر به فرد آنان نیز نابود شد. این شکست نشان داد که پشت پرده اقدامات رژیم صهیونیستی، تفکر امپریالیستی آمریکا و استکبار جهانی قرار دارد.
وزیر اسبق کشور ادامه داد: ما سادهلوح نیستیم و به خوبی میدانیم دشمن از کجا ضربه خورده است. جنگ روانی آنان ممکن است ادامه داشته باشد، اما واقعیت این است که پشتیبان اصلی این کشور خداوند متعال است و او ما را تنها نخواهد گذاشت.
بشارتی با اشاره به تجربههای گذشته تصریح کرد: رژیم صهیونیستی دیگر به راحتی امکان تعرض به کشور ما را ندارد. من بر اساس قرائن سیاسی میگویم که آنان این بار وارد جنگی نخواهند شد که پیروزی در آن برایشان متصور نباشد.
وی یادآور شد: در جنگ شش روزه، کشورهای عربی ظرف چند ساعت شکست خوردند، اما در این ماجرا، مقاومت دوازده روز ادامه یافت و نهایتاً اسرائیل با دستپاچگی تقاضای آتشبس کرد.
