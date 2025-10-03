خبرگزاری مهر، گروه استانها- عاطفه وفاییان: حرم هشتمین خورشید امامت و ولایت امروز در جامه سوگ، به یاد خواهر آسمانی‌اش حضرت معصومه (س)، غرق در اندوه است. اشک‌های زائران، همچون بارانی آرام، بر صحنی می‌چکد که دل‌ها را به قم و بارگاه نورانی کریمه اهل‌بیت پیوند می‌دهد.

از نخستین ساعات صبح، عطر حرم رضوی با غم فراق درآمیخته است. گام‌های عزاداران در خیابان امام رضا (ع) سنگین‌تر از همیشه، با بیرق‌های سیاه و نوای «یا معصومه (س)» به سوی گنبد طلایی روانه‌اند. هر قدم، ضربانی است که اندوه برادر و خواهر را در قلب‌های مؤمنان می‌تند.

چایخانه های حرم رضوی با چای گرم و خرما پذیرای زائران‌اند. لبخند خادمان، غبار غم را سبک‌تر می‌کند، اما صدای نوحه از هر سو یادآور غمی است که قم و مشهد را به هم گره زده. جوانانی کفش‌های زائران را با واکس صلواتی صیقل می‌دهند؛ هر حرکت دست، نذر اشکی است که به آسمان تقدیم می‌شود.

امروز، نقاره‌ها خاموش‌اند؛ جای آن، دعای کمیل با ذکر مصیبت حضرت معصومه (س) در حرم طنین دارد و صحن‌ها آکنده از زمزمه‌های جان‌سوزی است که دل‌ها را به عرش می‌برد. در رواق امام خمینی (ره)، سخنران از کرامت بانوی قم می‌گوید و شعرای آیینی با قصیده‌های محزون، یادِ پیوند ابدی این خواهر و برادر آسمانی را زنده می‌سازند.

صحن گوهرشاد حال و هوای شام غریبان دارد. صدای «حسین، حسین» با «معصومه جان» در هم می‌آمیزد؛ اشک‌ها، چون رشته‌ای از مروارید، بر گونه‌ها می‌غلتند. کودک کوچکی پرچم مشکی‌اش را محکم در دست دارد و کنار پدرش سینه می‌زند؛ تصویری که نسل‌ها را در یک قاب از عشق به اهل‌بیت نشان می‌دهد.

پشت پنجره فولاد، دست‌ها گره‌خورده به ضریح، راز دل می‌گویند. پیرمردی با صدایی لرزان زمزمه می‌کند: «یا رضا، به حرمت خواهرت معصومه، گره از کارم بگشا.» در این دعا، کلام امام رضا (ع) که زیارت حضرت معصومه (س) را چون زیارت خود دانست، در دل‌ها شعله‌ور می‌شود.

حرم رضوی آیینه‌ای از محبت بی‌پایان امام به خواهرش است. هر زائر، داستانی از این عشق در دل دارد و ردّ سوگ را در گام‌هایش به یادگار می‌گذارد. یاد کاروانی که روزی کریمه اهل‌بیت را به سوی برادر برد، در گوش جان زائران نجوا می‌شود.

وقتی قدم از صحن انقلاب بیرون می‌گذاری، گنبد طلایی زیر آفتاب کمرنگ روز، غم عاشقانه‌ای را در سکوت زمزمه می‌کند. روز وفات خواهر امام، اینجا خانه‌ی دل‌هایی است که با زیارت و اشک، راهی قم می‌شوند، بی‌آن‌که پا از مشهد بیرون گذاشته باشند.

این روز، با نجواها، اشک‌ها و عهدهای تازه با چراغ ولایت، در حافظه زائران جاودان خواهد شد.

قم؛ نقطه اوج مأموریت تاریخی حضرت معصومه (س)

حجت‌الاسلام حسین اسکندری، مدیر کانون فرهنگی تبلیغی حقیقت و معرفت، در گفتگو با خبرنگار مهر به مناسبت سالروز رحلت شهادت‌گونه حضرت فاطمه معصومه (سلام الله علیها) اظهار کرد: این مصیبت را به همه دوستداران ساحت مقدس اهل بیت عصمت و طهارت و آن بانوی مکرمه معصومه تسلیت عرض می‌کنم. حضرت معصومه (س) شخصیتی بی‌نظیر و تنها خواهر تنی امام رضا (ع) بودند که جایگاه علمی ویژه‌ای داشتند. چنان‌که پس از پرسش گروهی از ایشان، پاسخ‌های حضرت معصومه (س) آن‌چنان دقیق و عالمانه بود که وجود مقدس امام کاظم (ع) خطاب فرمودند: ابوها فداها؛ پدرش به فدایش.

مدیر کانون فرهنگی تبلیغی حقیقت و معرفت با اشاره به نقش یاران خاص معصومان در کنار ایشان افزود: شخصیت‌های ویژه، همچون حضرت معصومه (س)، در پیشبرد اهداف معصومان (ع) و ساماندهی اندیشه امامان نقش‌آفرین‌اند. یکی از شاخصه‌های مهم ولایت‌پذیری حضرت معصومه (س)، اطاعت کامل از امام رضا (ع) بود. حرکت ایشان از مدینه به ایران به دستور امام رضا (ع) انجام شد و این سفر تنها حرکتی خواهرانه برای دیدار برادر نبود، بلکه مأموریتی حساب‌شده، شبیه به نقش حضرت زینب (س) پس از واقعه عاشورا، در امتداد جریان عاشورا و ولایت بود.

وی ادامه داد: حضرت معصومه (س) با این اطاعت از امام رضا (ع) توانستند گروهی از امامزادگان و فرزندان ابوطالب (ع) را همراه کرده و به ایران بیاورند، و این اقدام، جریانی امامتی در امتداد امامت حضرت رضا (ع) و در تقابل کامل با جایگاه عباسیان ایجاد کرد. حضور ایشان، نقش بسزایی در تثبیت امامت و گسترش اندیشه امام رضا (ع) در ایران داشت.

اسکندری با اشاره به پیش‌گویی امام صادق (ع) درباره دفن بانوی بزرگوار در قم یادآور شد: این امر نشان می‌دهد که حضور حضرت معصومه (س) در ایران با آگاهی از مأموریت تاریخی ایشان صورت گرفت تا مانع نابودی جریان شیعه در سایه سیاست‌های عباسیان شود. حضرت معصومه (س) با آوردن امامزادگان به ایران، مقام ولایت و امامت حضرت رضا (ع) را در خراسان بارور کردند.

قائم مقام نمایندگی خراسان بنیاد امامت تأکید کرد: این ولایت‌پذیری بنیادین باعث شد امام رضا (ع) توجه خاصی به ایشان داشته باشند؛ تا آنجا که در هنگام وفات ایشان، خود برای کفن و دفن حاضر شدند. زیارت حضرت معصومه (س) نیز بیانگر جایگاه رفیع این بانوست و در آن آمده است: یا فاطمة اشفَعی لی فی الجنة، فإن لک عند الله شأنًا من الشأن؛ ای فاطمه، برای ما در بهشت شفاعت کن، که تو نزد خداوند مقام والایی داری.

وی گفت: امیدواریم خداوند ما را از پیروان راستین اهل بیت (ع) و ولایت‌پذیران وجود مقدس آنان قرار دهد و شاخص ولایت‌پذیری را از حضرت معصومه (س) کسب کنیم.

زیارت حضرت معصومه (س) ادامه هجرت زنان اهل‌بیت

حجت‌الاسلام مهدی رحمانی، استاد حوزه و دانشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امروز، وفات حضرت معصومه سلام‌الله‌علیهاست؛ وفاتی شهادت‌گونه که ثواب زیارتش بهشت را بر زائر واجب می‌کند. امام صادق علیه‌السلام قرن‌ها پیش فرمودند قم حرم ما اهل‌بیت است و در آن دختری از نسل ما دفن خواهد شد که هر کس زیارتش کند، اهل بهشت می‌شود.

این استاد حوزه و دانشگاه افزود: حضرت معصومه همانند حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها در جوانی و در راه ولایت به شهادت رسید و زیارت‌نامه‌اش با عبارات معصوم از امام رضا علیه‌السلام صادر شده است. این جایگاه والا نشان می‌دهد که زن در مکتب اهل‌بیت به کرامتی می‌رسد که جهانیان در شگفت می‌مانند. قم همیشه پایگاه دوستداران ولایت بوده و خواهد بود، شهری که در روایات آمده مقدمه ظهور از آن برمی‌خیزد.

وی گفت: ولایتمداری یعنی تشخیص وظیفه در لحظه حساس، همان‌گونه که شهید محمود کاوه در کردستان با وجود نود و پنج درصد احتمال شهادت، با دوشکا از قلب کمین دشمن گذشت و حلقه محاصره را شکست.

رحمانی افزود: امروز ما نزدیک‌ترین فاصله را تا قله داریم؛ اگر بی‌انسجام و بی‌صبر باشیم، سقوط از قله تلخ است. قم، شهر علم و هجرت، باید سنگر ولایتمداری باقی بماند. زیارت حضرت معصومه سلام‌الله‌علیها رایحه زیارت حضرت زهرا سلام‌الله‌علیهاست و خوشا به حال زائرانش. در این راه، باید مدیون خون شهدا و یاور حقیقی امام زمان علیه‌السلام باشیم و بدانیم هر خط‌شکنی جبهه حق، تداوم همان هجرت کریمه اهل‌بیت است.

سوگ حضرت معصومه (س)؛ پیمان دوباره با چراغ ولایت

وفات حضرت معصومه (س) در تاریخ، رخدادی فراتر از یک واقعه عاطفی است؛ این روز سندی بر وفاداری تا آخرین نفس به امام و راه حق است.

کریمه اهل‌بیت میراثی به یادگار گذاشت که امروز در سیمای قم، در شکوفایی مدارس علمیه و در شور زیارت، جلوه‌گر است.

زیارت‌نامه مأثور ایشان، با مضامینی از امام رضا (ع)، بیانگر رابطه عمیق میان این خواهر و برادر آسمانی و جایگاه شفاعت ایشان در نزد خداست.

قم با حضور پیکر مطهر حضرت معصومه (س)، از یک شهر معمولی به قلب تپنده تشیع تبدیل شد؛ جایی که امروز مقدمه بسیاری از حرکت‌های اصیل اسلامی است.

سوگواری این روز، نه تنها ابراز اندوه، بلکه پیمان دوباره با آرمان ولایت است.

حضرت معصومه (س) به ما آموخت که اطاعت از امام، حتی در سخت‌ترین شرایط، راز بقا و پیروزی جریان حق است.

در عصر حاضر، بازخوانی این هجرت مقدس، الهام‌بخش جامعه‌ای است که در میانه چالش‌های بزرگ، به همبستگی و بصیرت نیاز دارد.

یاد این بانوی بزرگ، دعوتی دائمی به زیارت، معرفت و پایمردی در راهی است که از قم به جهان می‌رسد.

هر قدم زائر در حرم حضرت معصومه (س)، تجدید بیعت با ولایت است؛ بیعتی که باید در عمل اجتماعی و فردی محقق شود.

سوگ امروز، به معنای آغاز فردایی است که با چراغ ولایت، از تاریکی فتنه‌ها عبور کرده و امتداد مسیر نور را با الهام از بانوی کریمه اهل‌بیت (س) ادامه دهد.