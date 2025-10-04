افشین:حمایت از نخبگان با ایجاد بازار برای محصولات فناورانه ممکن می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین افشین در مراسم دیدار نخبگان استان که ظهر شنبه در سالن جلسات بوستان دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) برگزار شد، اظهار کرد: تلاش شده است اشکالات و اعتراضات نخبگان بهخوبی شنیده شود و اداره بنیاد بر اساس ایدهها و نظرات نخبگان صورت گیرد. اما باید توجه داشت که بنیاد ملی نخبگان خود را رئیس و مرجع نمیداند، بلکه هماهنگکنندهای برای اجرای بهترین پیشنهادهای نخبگان است.
وی افزود: در سفرهای استانی سال گذشته، نشست با نخبگان هر استان مهمترین و تأثیرگذارترین بخش سفرها بود. بسیاری از نخبگان در خصوص جذب در دستگاههای اجرایی و طرحهای شهید شهریاری و وضووایی اعتراضاتی داشتند که تلاش کردیم در طول سال گذشته به آنها رسیدگی کنیم.
افشین ادامه داد: برخی از جایگاههای تعریفشده برای نخبگان در شأن آنان نبوده و به همین دلیل فراخوان چهارم متوقف شده تا تنها پستهایی که متناسب با جایگاه نخبگان هستند، ارائه شوند. هدف بنیاد، استخدام نخبگان در دستگاههای دولتی نیست بلکه قرار دادن آنان در بهترین موقعیتهای اثرگذار است.
وی بیان کرد: از میان ۳۷ هزار درخواست از سوی دستگاههای اجرایی، تنها ۲۵۰۰ پست جذب نخبگان تعریف شد که حدود هزار مورد از آنها فاقد شأن و جایگاه مناسب بودند. بنیاد در حال اصلاح این روند است و فراخوانی برای جذب در دستگاههای خصوصی بزرگ نیز در حال اجراست.
افشین تأکید کرد: بخش خصوصی بهتر از بخش دولتی قدر نخبگان را میداند و میتواند زمینهساز اثرگذاری بیشتر آنان باشد.
وی با اشاره به نگاه شعاری به نخبگان گفت: ما در ظاهر به نخبگان، شرکتهای دانشبنیان، تکنولوژی و علم و فناوری اهمیت میدهیم، اما در باطن آنها را کالای لوکس میبینیم. تا زمانی که این دیدگاه اصلاح نشود، همهچیز در حد شعار باقی میماند.
وی بر ضرورت تغییر نگرش مدیران و دستگاههای اجرایی تأکید کرد و افزود: استفاده از توانمندی نخبگان یک فرصت است که میتواند موجب جهش و ارتقای مدیران شود و این باور باید در همه ما نهادینه شود.
حمایت بنیاد ملی نخبگان از مسکن و اشتغال نخبگان
افشین با اشاره به دغدغههای نخبگان در حوزه مسکن و اشتغال، گزارشی از اقدامات انجامشده در یک سال گذشته ارائه کرد و گفت: در ۱۵ شهر کشور، از طریق طرح جهش مسکن و با همکاری استانداران، موفق شدیم حدود ۲۵۰۰ واحد مسکونی یا زمین برای نخبگان تأمین کنیم.
وی افزود: این عدد در برابر نیاز ۵۰ هزار واحدی کشور بسیار کوچک است، اما گامی مؤثر در مسیر حمایت از نخبگان محسوب میشود. در استان قزوین نیز تفاهمنامهای در همین راستا امضا خواهد شد.
وی ادامه داد: وامهایی که برای نخبگان تعریف شدهاند، به دلیل سود بالا (۲۳ درصد) و شرایط بازپرداخت، عملاً قابل استفاده نیستند. بسیاری از نخبگان به دلیل حساسیت روحی و ذهنی، توانایی تحمل فشارهای مالی را ندارند. بنابراین باید شرایط را تسهیل کنیم؛ از جمله واگذاری زمین بهصورت رایگان یا با رهنهای بلندمدت ۲۰ ساله.
جذب نخبگان در هیئت علمی و دستگاههای اجرایی
افشین درباره طرحهای جذب نخبگان گفت: طرحهای جذب در هیئت علمی، شهید شهریاری و طرح جهت، دارای دو مرحله هستند. مرحله اول شامل ارزیابی امتیازی بر اساس مقالات، معدل، ثبت اختراع، سابقه کار و تحصیل است و مرحله دوم توسط کمیته فنی متشکل از اساتید برجسته کشور انجام میشود.
وی افزود: در این مرحله، کیفیت علمی افراد بررسی میشود و کمیت ملاک نیست. اگر داوطلبی به نتیجه اعتراض داشته باشد، امکان بررسی مجدد وجود دارد.
وی درباره طرح شهید شهریاری گفت: افرادی که امتیازهای بالا کسب کنند، بدون نیاز به فراخوان وزارت علوم، مستقیماً به دانشگاه معرفی میشوند. در طرح دوم نیز اگر دانشگاهی به تخصص فرد نیاز داشته باشد، بنیاد پرونده را مجدداً بررسی میکند.
چالشهای جذب و راهکارهای بنیاد
افشین با اشاره به روند جذب اعضای هیئت علمی از سال ۱۳۹۹ تا مرداد ۱۴۰۴ گفت: هزار و ۷۶ نفر از نخبگان بدون پست رسمی در دانشگاهها باقی ماندهاند. از زمان آغاز مسئولیت بنده، موفق شدیم تا مردادماه ۱۷۶ نفر را تعیین تکلیف کنیم. همچنین مصوبهای اخذ شد که از این پس ۲۰ درصد از پستهای هیئت علمی برای نخبگان فریز شود.
وی افزود: ۸۰ درصد نخبگان معرفیشده از طریق طرح جهت جذب شدند و ۲۰ درصد باقیمانده مربوط به دانشگاههای رده دوم و سوم بودند. بنیاد دخالتی در تصمیمگیری دانشگاهها ندارد، اما مذاکره و هماهنگی با آنها را در دستور کار قرار دادهایم.
چشمه نور؛ پروژهای ملی در مسیر اقتدار علمی
افشین با اشاره به پروژه ملی «چشمه نور» گفت: این پروژه در سفر استانی رئیسجمهور در سال ۱۴۰۰ با تخصیص دو و نیم همت مصوب شد، اما تاکنون حتی یک ریال از آن دریافت نشده است. برآورد مالی این پروژه حدود ۱۶ همت است و با اجرای آن، ایران در منطقه به اقتدار علمی و فناوری دست خواهد یافت.
وی افزود: یکی از ظرفیتهای مهم برای پیشبرد این پروژه، ماده ۱۱ قانون جهش است که امکان استفاده از اعتبار مالیاتی خارج از استان را فراهم میکند. تاکنون موفق شدهایم مجوز استفاده از ۶۰ همت اعتبار مالیاتی را از وزیر اقتصاد دریافت کنیم.
حمایت از شرکتهای دانشبنیان و ایجاد بازار برای محصولات فناورانه
افشین با اشاره به بازدیدهای انجامشده از شرکتهای دانشبنیان استان قزوین گفت: این شرکتها هم باکیفیتاند و هم در مرز دانش حرکت میکنند. یک خط اعتباری ویژه برای آنها در نظر گرفتهایم تا شبکه دانشبنیان کشور گستردهتر و باکیفیتتر شود.
وی تأکید کرد: حمایت اولیه از نخبگان کافی نیست؛ باید برای محصولات پرریسک آنها بازار مناسب فراهم شود و دولت باید خریدار محصولات داخلی باشد. تجربه کشور ژاپن نشان میدهد که با خرید داخلی و صبر در ارتقای کیفیت، میتوان به جایگاه جهانی رسید.
