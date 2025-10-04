به گزارش خبرنگار مهر، حسین افشین معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور، صبح شنبه با هدف بررسی ظرفیتهای علمی و توسعه اقتصاد دانشبنیان وارد استان قزوین شد.
در بدو ورود، وی مورد استقبال محمد نوذری استاندار قزوین، معاون سیاسی استانداری، فرماندار قزوین و جمعی از مدیران و مسئولان استانی قرار گرفت.
بر اساس برنامه اعلامشده، معاون رئیسجمهور در نشست نخبگان استان حضور خواهد یافت و در جلسه ستاد توسعه اقتصاد دانشبنیان شرکت میکند. این نشست با هدف تقویت زیستبوم فناوری، حمایت از ایدههای نوآورانه و ارتقای جایگاه اقتصاد دانشبنیان در استان برگزار میشود.
افشین در جریان این سفر، ضمن دیدار با فعالان حوزه فناوری و نوآوری، از طرحها و پروژههای دانشبنیان استان بازدید خواهد کرد و راهکارهای حمایت از توسعه این بخش را مورد بررسی قرار خواهد داد.
