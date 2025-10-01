به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز ارتباطات و اطلاع‌رسانی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، نشست خبری سیزدهمین دوره نمایشگاه تجهیزات، مواد آزمایشگاهی و تست و آزمون پیشرفته «ایران‌ساخت» با حضور عبدالحسن بهرامی، رئیس مرکز راهبری ستادهای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان معاونت علمی، نهم مهرماه در محل معاونت علمی برگزار شد.

عبدالحسن بهرامی، رئیس مرکز راهبری ستادهای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان معاونت علمی، تمرکز اصلی دوره سیزدهم را بر حوزه تجهیزات آزمایشگاهی، تست و آزمون پیشرفته دانست و گفت: این رویداد با هدف توسعه بازار محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور در حوزه تجهیزات آزمایشگاهی، از ۲۲ تا ۲۵ آذرماه ۱۴۰۴ در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار خواهد شد. در این دوره هدف این است که شرکت‌های داخلی بتوانند بازار خود را به بخش صنعت گسترش داده و مسیر توسعه بازارهای صادراتی را هموار سازند.

وی افزود: دبیرخانه نمایشگاه ایران‌ساخت، حسب ابلاغ معاونت علمی، در مرکز راهبری ستادهای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان مستقر است.

رئیس مرکز راهبری ستادهای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان معاونت علمی، با اشاره به روند برنامه‌ریزی برای این دوره بیان کرد: مقدمات کار فراهم شده و تاکنون چهار جلسه کمیته اجرایی نمایشگاه برگزار شده است و تقسیم کار مناسبی در حوزه اجرا صورت گرفته است.

بهرامی با اعلام اینکه، حدود ۱۰۰۰ شرکت فناور و دانش‌بنیان در ادوار مختلف حضور داشته و توانمندی‌ها و محصولات خود را عرضه کرده‌اند؛ افزود: هدف سیاست‌گذاران در دوره اول، هدایت ۲۰ تا ۳۰ شرکت دانش‌بنیان تولیدکننده تجهیزات آزمایشگاهی به بازار داخلی بود، اما امروز بیش از ۱۵۰ شرکت تولیدکننده تجهیزات آزمایشگاهی در کشور داریم که توان صادراتی دارند و محصولات خود را در سطوح اول و دوم به بازارهای خارجی عرضه می‌کنند.

وی با بیان اینکه این نمایشگاه نقش مؤثری در تجهیز آزمایشگاه‌های دانشگاه‌ها، مراکز علمی و پژوهشی، پارک‌های علم و فناوری و پژوهشگاه‌ها داشته است، تصریح کرد: در بخش صنعت نیز این رویداد به خودکفایی ملی کمک کرده و تجهیزات ساخت داخل را جایگزین نمونه‌های خارجی کرده است.

وی درباره حمایت‌های معاونت علمی از نمایشگاه «ایران‌ساخت» اظهار داشت: یارانه خرید تجهیزات در این نمایشگاه در چهار سطح تعریف شده است؛ سطح اول، ۴۰ درصد؛ سطح دوم، ۲۵ درصد؛ سطح سوم، ۱۰ درصد؛ و سطح چهارم بدون حمایت یارانه‌ای، اما با امکان حضور شرکت‌ها در نمایشگاه است که این یارانه‌ها به دانشگاه‌ها و بخش دولتی تعلق می‌گیرد.

رئیس مرکز راهبری ستادهای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان معاونت علمی اعلام کرد: با توجه به آسیب‌های ناشی از جنگ تحمیلی و به منظور توسعه بازار و افزایش تاب‌آوری شرکت‌های دانش‌بنیان، با موافقت دکتر افشین، تصمیم به افزایش یارانه محصولات دارای سطح فناوری بالا گرفته شد، به طوری که یارانه سطح اول از ۴۰ درصد به ۴۵ درصد و یارانه سطح دوم از ۲۵ درصد به ۳۰ درصد ارتقا یافت، اما سطوح سوم و چهارم تغییری نخواهند داشت.

بهرامی در ادامه افزود: مهم‌ترین اهداف برگزاری نمایشگاه ایران‌ساخت، توسعه فناوری در حوزه تجهیزات آزمایشگاهی و تست و آزمون از طریق ایجاد کشش بازار، کاهش وابستگی آزمایشگاه‌ها و صنایع داخلی به تجهیزات و مواد مصرفی وارداتی، کمک به شکل‌گیری بازار بزرگ و پایدار داخلی برای تجهیزات پیشرفته تولید داخل از طریق ترویج خرید کالای ایرانی و شناسایی شرکت‌های توانمند در این حوزه و معرفی ظرفیت‌های کشور است.

به گفته او، این نمایشگاه در ۱۴ دسته‌بندی موضوعی سازماندهی می‌شود که طیف وسیعی از نیازهای آزمایشگاهی و صنعتی کشور را پوشش می‌دهد. این حوزه‌ها شامل نفت، گاز و پتروشیمی، برق، الکترونیک، نرم‌افزار و شبیه‌ساز، عمران و ساختمان، مکانیک، شیمی و متالورژی، کشاورزی و محیط‌زیست، فیزیک پایه، تجهیزات عمومی آزمایشگاهی، تجهیزات و ماشین‌آلات در حوزه فناوری‌های راهبردی، مهندسی پزشکی و زیست‌مواد، مواد آزمایشگاهی و تجهیزات آموزشی با فناوری مناسب، تجهیزات حوزه تست و آزمون صنعتی و ارائه‌دهندگان خدمات کالیبراسیون است.

رئیس مرکز راهبری ستادهای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان معاونت علمی، با اشاره به آمار دوره دوازدهم تصریح کرد: در آن دوره، ۲۲۲۹ فاکتور خرید از سوی شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان ثبت شد که شامل ۴۳۲۲ محصول بود. مجموع قراردادهای نهایی‌شده تاکنون حدود ۲۸۰ میلیارد تومان بوده که هنوز این روند ادامه دارد.

بهرامی با بیان اینکه فرایند ثبت‌نام سیزدهمین دوره از ۱۵ شهریور آغاز شده است، گفت: تاکنون بیش از ۲۰۰ شرکت فناور و دانش‌بنیان در سامانه نمایشگاه ثبت‌نام کرده‌اند. اطلاعات محصولات، داده‌های تکمیلی و مباحث مالی این شرکت‌ها تا پایان مهرماه تکمیل خواهد شد.

این مقام مسئول، ابزارهای حمایتی سیزدهمین نمایشگاه ایران ساخت را در سه بخش عنوان کرد و افزود: بخش اول، یارانه خرید برای خریداران دولتی شامل دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و مؤسسات دارای آزمایشگاه یا نیازمند خدمات آزمایشگاهی است. بخش دوم، تسهیلات لیزینگی که به شرکت‌هایی که مشتریان آنها بخش صنعتی و خصوصی باشند، تعلق می‌گیرد و بخش سوم، اعتبار مالیاتی که با همکاری دبیرخانه کارگروه اعتبارمالیاتی در معاونت شرکت‌های دانش‌بنیان ایجاد شده است.

وی ضمن تشریح جزئیات تسهیلات و حمایت‌های در نظر گرفته شده، اعلام کرد: تسهیلات لیزینگ با نرخ ۲۰ درصد و با همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی ارائه می‌شود؛ این طرح لیزینگ که در سال گذشته اجرا شده بود، پس از رفع نواقص موجود، امسال فرصتی جدید برای استقبال بخش صنعت از نمایشگاه و حضور فعال آنان فراهم خواهد کرد. این تسهیلات هم به شرکت‌های دانش‌بنیان و هم به شرکت‌های فناور با سقف هشت میلیارد تومان اعطا می‌شود.

بهرامی همچنین از تخصیص اعتبار مالیاتی برای موسسات تولیدی و خدماتی دارای پروانه بهره‌برداری خبر داد که تجهیزات مورد نیاز خود را از نمایشگاه ایران‌ساخت برای پروژه‌های تحقیق و توسعه خریداری می‌کنند. به گفته وی، این اعتبار تا ۱۰۰ درصد استهلاک سالیانه دستگاه‌های خریداری شده را پوشش می‌دهد و بر اساس بند (ب) ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش‌بنیان در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس مرکز راهبری ستادهای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان معاونت علمی به حمایت از سفارش ساخت بار اول تجهیزات فناورانه و نوآورانه نیز اشاره کرد و گفت: هزینه‌های ساخت نمونه اول این تجهیزات برای موسسات تولیدی و خدماتی دارای پروانه بهره‌برداری، با تایید دبیرخانه نمایشگاه ایران‌ساخت و تا سقف ۱۰۰ درصد هزینه کرد قرارداد، مشمول اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه خواهد شد.

او ادامه داد: از دیگر رویدادهای این نمایشگاه می‌توان به حمایت از ساخت محصولات جدید با سطح فناوری بالا، برگزاری نشست‌های تخصصی B۲B و B۲G، میزبانی از هیئت‌های خارجی دولتی و خصوصی، جشنواره طراحی صنعتی و فعالیت‌های مشترک با شبکه آزمایشگاهی کشور اشاره کرد.

بهرامی درخصوص ویژگی‌های محصولات مشمول حمایت از ساخت محصولات جدید با فناوری بالا، گفت: این محصولات باید فاقد سابقه ساخت در کشور، دارای طرح توجیه اقتصادی، نقش‌آفرین در پیشبرد فناوری‌های راهبردی، دارای سطح بلوغ فناوری (TRL) در حدود ۳ و ۴، برخوردار از تأییدیه‌های کیفی، خدمات پس از فروش و گارانتی، و همچنین قابلیت رونمایی در زمان برگزاری نمایشگاه باشند.

رئیس مرکز راهبری ستادهای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان معاونت علمی، به همکاری‌های مشترک این رویداد با شبکه آزمایشگاهی کشور اشاره کرد و اظهار داشت: یکی از برنامه‌های مشترک با شبکه ملی آزمایشگاهی، دعوت از آزمایشگاه‌های خارجی همکار این شبکه برای بازدید از نمایشگاه ایران‌ساخت است تا بازاری جدید برای شرکت‌های حاضر ایجاد شود. همچنین، آزمایشگاه‌های داخلی عضو شبکه ملی نیز برای بازدید برنامه‌ریزی شده‌اند و غرفه این شبکه در نمایشگاه دایر خواهد شد.

وی در بخش پایانی نشست خبری با اشاره به سوابق موفق این نمایشگاه، اعلام کرد: در ۱۲ دوره گذشته، بیش از ۲۲۱۵ میلیارد تومان فروش توسط شرکت‌کنندگان ثبت شده که ۳۵ درصد آن با حمایت معاونت علمی صورت گرفته است. علاقه‌مندان به مشاهده محصولات و ثبت‌نام برای خرید می‌توانند به وب‌گاه رسمی نمایشگاه به آدرس iranlabexpo.ir مراجعه کنند.