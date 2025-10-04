به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه محمد بیگی در مراسم دیدار نخبگان استان با معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور که ظهر شنبه در سالن جلسات بوستان دانشگاه بین المللی امام (ره) برگزار شد، اظهار کرد: قانون جهش تولید دانش‌بنیان یکی از دستاوردهای مهم مجلس انقلابی و جوانان فعال در این نهاد است و این قانون با پیش‌بینی حمایت‌های گسترده از مراکز نوآوری و شرکت‌های دانش‌بنیان، می‌تواند نقش تسهیل‌گر مؤثری در حمایت از نخبگان ایفا کند.

نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: این قانون ظرفیت‌های اثرگذار بسیاری دارد و تسهیلات متنوعی از جمله اعطای وام، واگذاری زمین، اولویت در تحقیقات و حمایت‌های مالی در قالب این قانون تعریف شده است که اجرای دقیق آن می‌تواند جهشی چشمگیر در توسعه فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان کشور ایجاد کند.

وی عنوان کرد:پروژه «چشمه نور» نقطه عطفی در مسیر پیشرفت علمی استان قزوین بوده و یک مرکز علمی با قابلیت فعالیت در ۲۷ رشته تخصصی است، تکمیل این پروژه با جذب بیش از ۲۰۰ دانشمند و ۲ هزار پژوهشگر، نقش مهمی در ارتقای علمی و فناوری استان و کشور خواهد داشت.

وی مطرح کرد: «چشمه نور» علاوه بر تحول‌آفرینی در چشم‌انداز اقتصادی استان، ظرفیت رقابت و مرجعیت علمی در سطح بین‌المللی را نیز دارا است.

وی در پایان گفت: بهره‌گیری مؤثر از ظرفیت نخبگان استان در برنامه‌ریزی‌های کلان کشور ضروری است و ترویج فرهنگ پژوهش و فناوری، استفاده هدفمند از توان علمی نخبگان و عبور از تحریم‌ها از مسیر توسعه پایه‌های اقتصاد دانش‌بنیان، باید به‌عنوان اهداف راهبردی در دستور کار قرار گیرد.