به گزارش خبرنگار مهر، حسین افشین پیش از ظهر شنبه در جریان بازدید از محصولات دانش‌بنیان دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، در جمع خبرنگاران گفت: شهر قزوین یکی از شهرهای دانش‌بنیان کشور است و رتبه پنجم را در تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان دارد که با توجه به جمعیت آن، آماری درخشان محسوب می‌شود.

وی افزود: در استان قزوین ۱۷۲ شرکت دانش‌بنیان فعال هستند. این استان از نظر صنعتی، کشاورزی و تاریخی غنی است و از همه جنبه‌هایی که یک استان می‌تواند سرمایه داشته باشد، برخوردار است.

افشین ادامه داد: شرکت‌های دانش‌بنیان این استان به دلیل صنعتی بودن قزوین از کیفیت بالایی برخوردارند. امیدواریم در این سفر با توانمندی‌های این شرکت‌ها بیشتر آشنا شویم و بتوانیم حمایت‌های مؤثری ارائه دهیم.

وی تأکید کرد: شرکت‌های مستعد دانش‌بنیان نیازمند حمایت مالی هستند که این نیازها در حوزه‌های مختلف از جمله تجهیزات آزمایشگاهی متفاوت است. قول داده‌ایم که با ارائه پروپوزال، حمایت‌های لازم را انجام دهیم.

در خصوص شرکت‌های بزرگ‌تر که نیازمند وام‌های بیشتر هستند، طبق تبصره ۱۸ و با استفاده از منابع صندوق نوآوری و شکوفایی و معاونت علمی، در خدمت آن‌ها خواهیم بود.

افشین تصریح کرد: در سال جاری نتوانستیم ظرفیت وام‌های تبصره ۱۸ را به طور کامل پر کنیم؛ بسیاری از شرکت‌ها به دلایل اقتصادی و ریسک بالا از دریافت این تسهیلات انصراف دادند. اکنون اعلام آمادگی کرده‌ایم که شرکت‌های نیازمند می‌توانند اقدام کنند و ما نیز در اولین فرصت این تسهیلات را ارائه خواهیم داد. امیدواریم با ثبات بازار، شرکت‌های دانش‌بنیان که خطرپذیرتر هستند، بتوانند از این تسهیلات بهره‌مند شوند.

وی یادآور شد: باید متعهد شویم که در ارائه این تسهیلات، میزان خطرپذیری را نیز افزایش دهیم؛ زیرا شرایط فعلی بی‌سابقه است. با وجود امکانات تسهیلاتی، استقبال شرکت‌ها به دلیل ریسک بالا کمتر بوده و امیدواریم شرایط پایدار شود.

افشین در ادامه گفت: دیداری با نخبگان خواهیم داشت و حرف‌های آنان را از نزدیک خواهیم شنید. روز نخبگان، دهم مهرماه، مصادف با تولد شهید چمران، به عنوان روز نخبه نام‌گذاری شده و از سال گذشته در تقویم رسمی کشور ثبت شده است. این روز را به نخبگان عزیز تبریک می‌گوییم.

وی تأکید کرد: در یک سال گذشته برنامه‌های متنوعی برای حفظ، جذب و حمایت از نخبگان اجرا کردیم که رضایت نسبی در سطح کشور ایجاد شد. در سفرهای استانی نیز تلاش کردیم نکاتی که نخبگان مطرح کردند را در بنیاد نخبگان پیگیری و رفع کنیم.

در خصوص بنیاد علم که ویژه اساتید دانشگاهی است، گرنت‌های خوبی پیش‌بینی شده است. با وجود اینکه بودجه بنیاد علم حدود ۱۰۰ میلیارد تومان است، منابع لازم را از سایر بخش‌ها تأمین کردیم و حدود یک همت برای حمایت از اساتید اختصاص دادیم. اساتید دانشگاه‌های مختلف از جمله دانشگاه‌های قزوین می‌توانند در این گرنت‌ها شرکت کرده و زمینه‌های پژوهشی خود را توسعه دهند.

افشین درباره پروژه چشمه نور خاطرنشان کرد: ما چشمه نور را چشم نور ایران می‌دانیم؛ این پروژه می‌تواند بستری برای پیشرفت علمی و فناوری کشور باشد و جایگاه پژوهشی ایران را در منطقه ارتقا دهد.

وی افزود: در چند سال گذشته توجه ویژه‌ای به چشمه نور نشده است. با همت استاندار و حمایت‌های ما، امیدواریم شاهد پیشرفت این پروژه باشیم و در یک یا دو سال آینده خبرهای خوبی از آن بشنویم.

افشین گفت: مهم‌ترین خبری که باید به مردم قزوین و ایران اعلام کنم این است که پیگیر پروژه چشمه نور خواهم بود.

وی درباره موانع تحقق اقتصاد دانش‌بنیان عنوان کرد: ابتدا باید پتانسیل‌ها را شناسایی کنیم تا بتوانیم در حل آن‌ها تلاش کنیم. ما نیروی انسانی خلاق و زیرساخت‌های خوبی داریم و تاکنون نیز حمایت‌های مناسبی انجام داده‌ایم. اما مهم‌ترین عامل توسعه اقتصاد دانش‌بنیان، ثبات اقتصادی است.