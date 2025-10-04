به گزارش خبرنگار مهر، سید عبدالله ارجائی معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی امروز (شنبه، ۱۲ مهر) در مراسم امضای قرارداد تامین ناوگان ریلی با حضور وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اهداف بخش حمل‌ونقل ریلی در برنامه هفتم توسعه، گفت: هدف‌گذاری اصلی در این برنامه، رساندن سهم ترانزیت ریلی کشور به ۳۰ درصد در بخش بار و ۲۵ درصد در بخش مسافر است، ضرورت دارد تا در طول برنامه ترانزیت به ۴۰ میلیون تن برسد که سهم راه‌آهن ۱۰ میلیون تن است.

وی افزود: تحقق این اهداف، اگرچه در حال حاضر جنبه چشم‌اندازی دارد، اما با تدابیر و برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، دستیابی به آن در سال‌های پیش‌رو ممکن خواهد بود. همچنین، طی یک‌سال گذشته با تأکید و پیگیری ویژه مسئولان وزارت راه و شهرسازی، گام‌های مؤثری در جهت افزایش ظرفیت جابه‌جایی ریلی کشور برداشته شده است.

معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: در یک سال گذشته، با دستور وزیر راه و شهرسازی تاکنون ۹.۸ همت از محل استجازه رهبر معظم انقلاب به تقویت ناوگان اختصاص یافته است که از این محل تاکنون تعداد زیادی لکوموتیو نو و بازسازی شده سر خط آمده است.

ارجائی با اشاره به توسعه زیرساخت‌های ریلی کشور تصریح کرد: هم‌اکنون بیش از ۱۵ هزار و ۷۰۰ کیلومتر خط ریلی در کشور فعال است که مطابق ابلاغیه وزارت راه و شهرسازی، خطوط ریلی که به چشمه‌های بار و مرزهای کشور متصل هستند، باید توسعه یابد و در یک سال اخیر ۳۵ همت به حوزه تقویت زیرساخت ریلی اختصاص یافته است.

وی گفت: در طول یک‌سال گذشته اتفاقات بزرگی در زمینه احداث و توسعه خطوط ریلی رقم خورده است و برخی از پروژه‌ها با سرعت بسیار بالایی پیش می‌روند. این روند در آینده نزدیک منجر به جهشی بزرگ در حوزه حمل‌ونقل ریلی کشور خواهد شد.

ارجائی تأکید کرد: سرمایه‌گذاری در مسیرهای داخلی و توسعه خطوط منتهی به بنادر، به‌ویژه بندر چابهار، از اولویت‌های وزارت راه و شهرسازی است. با تکمیل و اتصال ریلی بندر چابهار به شبکه سراسری، ظرفیت ترانزیتی کشور افزایش می‌یابد و ایران به یکی از حلقه‌های کلیدی کریدورهای بین‌المللی حمل‌ونقل تبدیل خواهد شد.

معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اهمیت همراهی سازمان برنامه و بودجه در تحقق بخشی از اهداف وزارتخانه در حوزه ریلی حائز خاطرنشان کرد: از سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری بیشتر در خطوط ریلی دارای اولویت دعوت می‌کنیم. همچنین، با توجه به افزایش سهم ترانزیت ریلی کشور، در برخی خطوط از جمله بافت - سنگان نیازمند سرمایه‌گذاری هستیم.