به گزارش خبرگزاری مهر، جبارعلی ذاکری، مدیرعامل راهآهن جمهوری اسلامی ایران، با اشاره به راهبرد راهآهن در حوزههای مختلف برای افزایش ظرفیت شبکه ریلی گفت: رویکرد جدید راهآهن تمرکز بر پروژههای بهرهور و زودبازده است.
وی با تشریح مصوبات هیئت مدیره و بررسیهای انجام شده افزود: در جلسات آمادگی حوزههای مختلف از جمله ناوگان، زیرساخت و سیر و حرکت مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد معاونتها، حوزههای مختلف و همچنین ادارات کل مناطق، تمهیدات لازم را برای پیگیری امور با توجه به فعال شدن «اسنپبک» اتخاذ کنند و آمادگی کافی داشته باشند.
ذاکری همچنین از تصویب فرآیند پروژههای بهرهور و کوتاهمدت خبر داد و گفت: پروژههایی که قابلیت اجرا در مدت زمان کوتاه با بهرهوری بالا و افزایش ظرفیت شبکه به ویژه در حوزههای سیر و حرکت و زیربنایی دارند، در دستور کار قرار گرفت.
وی با تأکید بر اولویتدهی به پروژههای زودبازده، به ویژه در مبادی ورودی و خروجی کشور مانند سرخس و بندر شهید رجایی، افزود: پروژههای زودبازده زمینه را برای هموارسازی اجرای پروژههای بلندمدت آماده خواهد کرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی از جمعبندی نیازهای واحدهای مختلف توسط معاونتها خبر داد و گفت: اعتبار برنامه اجرایی این پروژهها از محل اعتبارات طرحهای عمرانی و جاری تأمین خواهد شد.
