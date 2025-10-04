به گزارش خبرنگار مهر، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی امروز (شنبه، ۱۲ مهر) در مراسم امضای قرارداد تأمین ناوگان ریلی با سازندگان داخلی، گفت: این چهارمین رویداد مهم در یک سال و اندی گذشته در حوزه صنعت حملونقل ریلی در دولت چهاردهم است. تاکید ما بر استفاده از ظرفیتها و پتانسیلهای داخلی است، زیرا یکی از مهمترین اقدامات دولتها، تنظیمگری و تسهیلگری فعالیتهای بخش خصوصی است؛ به گونهای که دخالتها کاهش و حمایتها افزایش یابد.
وی افزود: ویژگی دیگر این جلسه، تاکید بر همافزایی بین ارکان دولت، مسئولیتپذیری استانها و حمایت نمایندگان محترم است که باعث فعالتر شدن بخش خصوصی میشود.
صادق ادامه داد: این اقدامات بدون هرگونه تعارف، آمارسازی یا گزارشسازی صرف انجام میشود. واقعیت این است که وزارت صمت در حوزههای ریلی، جادهای و دریایی همافزاییهای خوبی شکل داده است. گرچه هنوز تمام مطالبات و مشکلات بخش خصوصی رفع نشده، اما میتوان با اطمینان گفت که روند حمایتی دولت با جدیت دنبال میشود.
وی بیان کرد: استفاده از توان جوانان و شرکتهای دانشبنیان یکی از نقاط قوت کشور است. در بازدید سال گذشته از مپنا، حضور نخبگان جوان که با تمام مشکلات در کشور ماندند و به خدمت وطن مشغول هستند، کاملاً مشهود بود و این تعهد، قدرت و انگیزهای مضاعف برای توسعه کشور ایجاد میکند.
وزیر راه و شهرسازی افزود: ترانزیت و صنعت ریلی باعث کاهش وابستگیها به نفت و شکوفایی تولید ملی میشود. توافقات جدید نیز به زودی اعلام خواهد شد و اثرات مثبت آن در سطح ملی و بینالمللی مشهود خواهد بود. سالهاست که تحریم هستیم، اما تحریمها و فشارها هر روز بیشتر میشود تا عرصه را بر متخصصان، بخش خصوصی و مردم تنگتر کرده و توانمندیهای ما را زیر سوال ببرد.
وی گفت: امروز به دیگر کشورها به ویژه همسایگان خودمان اعلام میکنیم که چه توانمندیها و ظرفیتهایی در کشورمان وجود دارد.
صادق افزود: راهاندازی مجدد قطار تهران - وان پس از ۵ سال و افزایش سهم ایران در جابهجایی بار گوگرد از تاجیکستان نمونهای از این ظرفیتهاست. راهاندازی مسیرهای ریلی چابهار - زاهدان و رشت - آستارا در توسعه مناسبات با این کشورها و سایر کشورها تاثیرگذار خواهد بود و شاهد اثرات منطقی و بینالمللی آن خواهیم بود.
وی در پایان خاطرنشلن کرد: در کمتر کمیسیونی که طی یک سال اخیر با بیش از ۷ کمیسیون مشترک اقتصادی با کشورهای دیگر برگزار شده، موضوع ریلی مطرح نشده است؛ این در حالی است که چشمههای بار متعدد در کشورهای اطراف داریم و برخی از این کشورها به دریا دسترسی ندارند.
نظر شما