به گزارش خبرگزاری مهر، جبارعلی ذاکری مدیرعامل راهآهن در جریان بازدید از اسکله بندر کاسپین و ظرفیتهای عملیاتی و زیرساختی این بندر، بر اهمیت فعالسازی کریدور جدید شمال - جنوب کشور و نقش منطقه آزاد انزلی در افزایش مبادلات کالا با کشورهای CIS تأکید کرد.
وی افزود: راهآهن با متعادلسازی تعرفهها در صدد جذب بارهای بیشتر و سوق دادن صاحبان کالا به سمت حملونقل ریلی است تا بارها بهویژه بارهای ترانزیتی از طریق شبکه ریلی جابهجا شوند و ترانزیت ریلپایه شکل گیرد.
مدیرعامل راهآهن بیان کرد: هدف ما افزایش مبادلات کالا با کشورهای همسایه و ایجاد رونق اقتصادی برای کشور است و رونق اقتصادی منطقه نیز از فعالیتهای ریلی آغاز خواهد شد.
آمادگی مسیر ریلی بندر کاسپین برای جذب بار و گردشگر
مصطفی طاعتیمقدم مدیرعامل منطقه آزاد انزلی در ادامه با اشاره به ظرفیتهای منحصر بهفرد منطقه، گفت: در حال تلاش برای فراهمسازی زیرساختهای مناسب و توسعه خطوط ریلی در بندر کاسپین هستیم و آمادگی داریم ایستگاه راهآهن کاسپین را با همکاری شرکت ساخت احداث کنیم.
وی افزود: همچنین درخواست استفاده از این مسیر ریلی برای مسافران و گردشگران بهمنظور توسعه صنعت گردشگری منطقه داریم و ظرفیت حمل بار نیز آماده افزایش است.
در پایان نشست، حاضرین بر ضرورت هماهنگی و همکاری مستمر میان راهآهن، منطقه آزاد انزلی و سایر دستگاههای ذیربط برای تحقق اهداف توسعهای و بهرهبرداری بهینه از ظرفیتهای ریلی و بندری تأکید کردند.
