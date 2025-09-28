به گزارش خبرگزاری مهر، جبارعلی ذاکری مدیرعامل راه‌آهن با اشاره به راهبردهای کلان دولت چهاردهم برای توسعه حمل‌ونقل ریلی و پیاده‌سازی سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب در این حوزه اظهار کرد: سال گذشته رکورد حمل پنج میلیون تن بار بین‌المللی ریلی شامل ترانزیت، صادرات و واردات به ثبت رسید که منشا افزایش درآمدهای ارزی برای کشور است.

وی با تأکید بر لزوم تکمیل کریدورهای ریلی عبوری از ایران در مسیرهای شرق - غرب و شمال - جنوب از گسترش دیپلماسی ریلی با کشورهای همسایه خبر داد و گفت: تعاملات ریلی با کشورهای CIS به شکل قابل توجهی افزایش یافته و هفته گذشته تفاهم‌نامه‌ای با راه‌آهن ازبکستان به امضا رسید که به موجب آن، امکان ورود واگن‌های ایرانی به کشورهای عضو CIS فراهم شد.

استقبال چین از مسیر ریلی جنوبی کمربند و جاده از خاک ایران

ذاکری با استناد به آخرین آمارها، حجم بار مبادله شده میان شرق و غرب از طریق پروژه ریلی کمربند و جاده را بیش از ۴۵۰ میلیون تن اعلام کرد و افزود: «شی جین‌پینگ» رئیس‌جمهور چین در گفتگوی اخیر خود با رئیس‌جمهور کشورمان پیشنهاد تأسیس مسیر جنوبی کمربند و جاده از خاک ایران را مطرح کرد و از اتصال ریلی چین به اروپا از مسیر ایران استقبال کرد که این موضوع نویدبخش توسعه چشمگیر ترانزیت ریل پایه از مسیر ایران است.

قراردادهای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در راه‌آهن از ۸۰ همت گذشت

معاون وزیر راه و شهرسازی، افزایش مشارکت بخش خصوصی در توسعه ناوگان و شبکه ریلی را از اولویت‌های اصلی راه‌آهن دانست و ارزش قراردادهای سرمایه‌گذاری شرکت‌های خصوصی در یک سال گذشته را بیش از ۸۰ همت اعلام کرد.

افزایش لوکوموتیوهای آماده به کار راه‌آهن به ۵۵۵ دستگاه

وی همچنین ارتقای ایمنی و توسعه ناوگان ریلی را از دیگر راهبردهای دولت چهاردهم عنوان کرد و ضمن ابراز خرسندی از کاهش سوانح ریلی، از افزایش تعداد لوکوموتیوهای آماده به کار از ۴۸۰ دستگاه به ۵۵۵ دستگاه در یک سال گذشته خبر داد.

مدیرعامل راه آهن در پایان با اشاره به ساماندهی نیروی انسانی راه‌آهن گفت: این شرکت بیش از ۲۲ هزار و ۵۰۰ نیروی فعال دارد که تنها ۷ هزار نفر از آنان به‌صورت مستقیم با راه‌آهن قرارداد دارند و امیدواریم با همکاری سازمان امور استخدامی و سازمان برنامه و بودجه این موضوع برطرف شود.