به گزارش خبرگزاری مهر، جبارعلی ذاکری مدیرعامل راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر جایگاه راهبردی کشورمان در کریدور جنوبی حمل‌ونقل ریلی چین به اروپا، از عزم جدی ایران برای توسعه این مسیر و افزایش همکاری‌های منطقه‌ای خبر داد.

وی در سخنرانی خود در مراسم افتتاحیه هفتمین فوروم تجاری حمل و نقل و لجستیک «راه ابریشم جدید» در آلماتی قزاقستان، با اشاره به رشد فزاینده مبادلات تجاری میان آسیا و اروپا طی دو دهه اخیر، حمل و نقل ریلی را گزینه‌ای مطمئن، اقتصادی و رو به رشد در قیاس با حمل‌ونقل دریایی توصیف کرد.

ذاکری افزود: احیای جاده ابریشم باستانی در قرن بیست‌ویکم مرهون توسعه خطوط ریلی و ابتکار «یک کمربند - یک جاده» چین است. این ابتکار به‌عنوان پلی ارتباطی میان شرق و غرب نقش‌آفرینی می‌کند و کریدورهای ریلی جایگاه ویژه‌ای در تحقق آن دارند.

معاون وزیر راه و شهرسازی، کریدورهای اصلی مسیرهای ریلی چین به اروپا را شامل سه محور دانست و گفت: کریدور شمالی از مسیر قزاقستان، روسیه و بلاروس، کریدور میانی از مسیر قزاقستان، دریای خزر، آذربایجان و گرجستان و کریدور جنوبی از مسیر قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران و ترکیه، سه محور اصلی شبکه هستند.

وی ادامه داد: از زمان آغاز پروژه ابتکار کمربند و جاده تاکنون، بیش از ۱۰۲ هزار قطار کانتینری میان چین و اروپا مبادله شده و تنها در سال ۲۰۲۴ بیش از ۱۹ هزار رام قطار در این مسیرها تردد کرده‌اند. کریدور میانی نیز طی سال‌های اخیر رشد قابل توجهی داشته و حجم بار جابه‌جا شده از این مسیر در سال ۲۰۲۴ به ۵۶.۵ هزار TEU معادل ۴.۵ میلیون تن رسیده است.

ذاکری با تأکید بر ظرفیت‌های کریدور جنوبی عبوری از ایران گفت: راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد با همکاری چین و دیگر کشورهای مسیر، این کریدور را توسعه داده و سهم بیشتری از مبادلات ریلی آسیا - اروپا را به خود اختصاص دهد.

مدیرعامل راه‌آهن ایران در پایان خاطرنشان کرد: ضروری است هم‌افزایی میان راه‌آهن‌های شریک در کریدورهای ریلی منطقه‌ای افزایش یابد، موانع موجود رفع شود و از ظرفیت حمل و نقل ریلی به حداکثر بهره‌برداری صورت گیرد تا تجارت بین‌المللی توسعه یابد.