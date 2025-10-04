به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین مظفری ظهر شنبه در نشست با نخبگان دانشگاهی استان به مناسبت روز ملی نخبگان، با اشاره به اهمیت این جمع علمی، اظهار کرد: جمعیت نخبگان یک ظرفیت بسیار خوب در اختیار استان است و ما بدون تعارف علاقهمندیم به هر شکل ممکن در خدمت نخبگان باشیم. از شما میخواهیم برای حل مسائل و چالشهای جدی که با آنها مواجه هستیم، کمک کنید.
استاندار خراسان رضوی شرایط امروز استان و کشور را به شدت پیچیده و درهمتنیده عنوان کرد و افزود: گرهها را باید مرحلهبهمرحله باز کنیم. اینکه چرا به این وضعیت رسیدهایم خود نیازمند تحلیل است؛ خودمان نیز بیتقصیر نیستیم و بخشی از مسیر طیشده درست نبوده است.
وی با اشاره به چالشهای جدی استان مانند بحران آب، ناترازیهای انرژی و مسائل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی تصریح کرد: باید ساختاری طراحی کنیم که بنیاد نخبگان به تناسب هر کارگروه اتاق اندیشهورزی استان، دو تا سه نفر معرفی کند تا عضو شوند. خود بنیاد میتواند شورای یا تشکیلاتی برای حل مسائل کلان با تمرکز بر طرحهایی مانند برنامه هفتم توسعه، برش استانی آن و آمایش سرزمینی استان تشکیل دهد.
مظفری ضمن تأکید بر نقش دانشگاه به عنوان مرجع اتفاقات مثبت گفت: در این مسیر حتماً افراد سرآمد دانشگاهی باید به ما کمک کنند. در شورای اداری آینده، رئیس بنیاد نخبگان استان باید حضور داشته باشد و توضیحاتی برای وظایف دستگاه های اجرایی و درخواستها از این دستگاهها مطرح کنند.
استاندار خراسان رضوی با ابراز نگرانی جدی نسبت به نسل آینده مدیران، افزود: در آینده نهچندان دور، سیستم مدیریتی افت جدی خواهد کرد. اگر بخواهیم درست برنامهریزی کنیم، باید طیف جدیدی از جوانان را با رویکرد مدیریت علمی معرفی کنیم. در دانشگاهها، مقاومتهای قدیمی در برابر تغییر باید شکسته شود تا تحول واقعی در سیستم اداری و علمی رخ دهد.
وی خاطرنشان کرد: در استانداری به عنوان نماینده دولت، مشتاق استفاده از ظرفیت نخبگان هستیم. حتی تشکیل شورای نخبگان را پیگیری میکنیم و داشتن معاونت علمی در استانداری را ضروری میدانیم؛ شکل آن مهم نیست، آنچه اهمیت دارد داشتن ساختاری برای بهرهگیری از این ظرفیت است.
مظفری ادامه داد: کارگروه دانشگاهیان اتاق اندیشهورزی استان باید حداقل سه عضو هیئت علمی معرفی کند تا در کارگروههای اتاق اندیشهورزی حضور یابند، زیرا وزن علمی آنها تصمیمگیریها را تقویت میکند. رویکرد ما افزایش ارتباطات و استفاده از ویژگیهای خاص خراسان رضوی است؛ استانی که حدود ۱۰ درصد مساحت و هشت درصد جمعیت کشور را در بر دارد و در بسیاری اوقات باید مسائل ملی را نیز بتواند مدیریت کند.
استاندار خراسان رضوی عنوان کرد: نگاه ما به دانشگاه، نگاه مشکل یا بازدارنده نیست، بلکه معتقدیم این مجموعه ظرفیت بزرگی است. باید با اعتماد متقابل، فضاهایی در اختیار نخبگان قرار گیرد تا با نشستهای تخصصی و بحثهای فنی به حل مشکلات کمک کنند. نخبگان دغدغهای جز خدمت به مردم و منافع ملی ندارند و باید از این فرصت ارزشمند بهره ببریم.
