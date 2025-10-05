به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین جواد حاجی زاده بعدازظهر یکشنبه در آیین یادبود شهدای جبهه مقاومت در مسجد جامع مراغه با بیان اینکه شهید نصرالله تمام عمر خود را وقف قلم فرسایی، تلاش و مجاهدت در راه تعالی دین اسلام و مذهب تشیع کرد، افزود: شهادت، پایان طبیعی این مسیر پربرکت بود و اگر غیر این بود، جفا در حق این شخصیت والامقام مقاومت به شمار می آمد.

حاجی‌زاده با اشاره به تعابیر مقام معظم رهبری درباره سید حسن نصرالله، یادآور شد: مجاهد کبیر، پرچمدار مقاومت در منطقه، عالم بافضیلت دینی و رهبر مدبر سیاسی، تعابیری است که مقام ولایت در توصیف ایشان به کار برده و این نشاندهنده عظمت شخصیت این شهید بزرگوار است.

امام جمعه مراغه جمع این صفات عالی در یک فرد را امری نادر و کم‌نظیر توصیف و افزود: شهادت، پاسخ الهی به سالها مجاهدت خستگی ناپذیر سیدحسن نصرالله بود و شایسته نبود چنین شخصیت های بزرگی با مرگ طبیعی از دنیا بروند.

تربیت نسل جوان مبارز و تأثیر آن بر معادلات منطقه

نماینده مردم آذربایجان شرقی در مجلس خبرگان رهبری از شهید نصرالله به عنوان رهبری مقتدر و آینده‌نگر نام برد که با امکاناتی محدود، لشکری از جوانان شجاع و نترس تربیت کرد که رژیم صهیونیستی را وادار به عقب‌نشینی کرده و دیوار مستحکمی در برابر این جرثومه فساد و کودک‌کش ایجاد نمود.

حاجی زاده در ادامه، برگزاری مراسم یادبود شهدای جبهه مقاومت در دورترین نقاط جهان را نشانه عمق انزجار عمومی از جنایت های رژیم صهیونیستی برشمرد و تأکید کرد: اینکه در قلب اروپا و آمریکا، مردم هر روزه علیه اسرائیل قیام کرده و در حمایت از مظلومیت مردم فلسطین و غزه تظاهرات می کنند، برای جبهه مقاومت و جهان اسلام پیروزی بزرگ و برای نظام سلطه شکستی تحقیرآمیز محسوب می شود.

وی تصریح کرد: بر همین اساس، امروز مسائل غزه، فلسطین و جبهه مقاومت به یک موضوع جهانی تبدیل شده و استکبار جهانی توان مقابله با موج عظیم اسرائیل‌ستیزی را از دست داده است. این حرکت خروشان با یاری خداوند تا نابودی کامل صهیونیستها ادامه خواهد داشت.

قوی‌تر شدن، تنها راه نجات فلسطین

نماینده مردم آذربایجان شرقی در مجلس خبرگان رهبری، راه نجات فلسطین و پیروزی مسلمانان را در قوی‌تر شدن دانست و با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری در این زمینه، افزود: جنگ ۱۲ روزه، یکی از پیامدهای آشکار قدرت جمهوری اسلامی ایران در ابعاد مختلف به ویژه در حوزه دفاعی بود که دشمنان را مجبور به عقب‌نشینی کرد.

حاجی زاده قدرتمندی جمهوری اسلامی ایران را عامل ناامیدی دشمنان بیان کرد و افزود: دشمن صهیونیستی با همراهی آمریکا با هدف زمین گیر کردن ایران اسلامی و سرنگونی کامل نظام، دست به تجاوز زد، اما آنها هرگز توان دفاعی نیروهای مسلح ما اعم از ارتش، سپاه، فراجا و بسیج را درک نکرده بودند.

وی از هاشم صفی‌الدین، رهبر حزب الله پس از شهادت سیدحسن نصرالله، به عنوان رهبری مقتدر یاد کرد که همواره یار و همراه سید شهید جبهه مقاومت بود و به تعبیر مقام معظم رهبری، ستاره درخشان تاریخ منطقه محسوب می شد که نام و یادش همیشه جاودان خواهد ماند.

حاجی زاده در پایان اظهار کرد: رهبری جدید حزب‌الله نیز در مسیر رهبران قبلی و با درایت حرکت می کند. شیخ نعیم قاسم از جمله مبارزان برجسته جبهه مقاومت در لبنان است که با مهارت و بر اساس مقتضیات زمان عمل کرده و شخصیتی بسیار ارزشمند محسوب می شود.