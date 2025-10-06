به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله محسن فقیهی در دیدار با فضلا و نخبگان حوزوی، جایگاه والای علم و عالم را بر اساس آیه «هَلْ یَسْتَوِی الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَالَّذِینَ لَا یَعْلَمُونَ» و روایات تأکید کرد.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به روایت «الفقهاء أمناء الرسل» گفت: روحانیت به عنوان جانشین پیامبران وظیفه‌ای به سنگینی آنان بر عهده دارد و علمای اسلام از جایگاهی بالاتر حتی نسبت به انبیای بنی‌اسرائیل برخوردارند، البته دستیابی به این مقام عظیم مشروط به تشخیص صحیح وظایف و دوری از انحرافات است.

آیت‌الله فقیهی وجه تمایز علم دین را نور الهی دانست که «العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء» و تأکید کرد: این نور باید همراه با تهذیب نفس باشد.

وی راه میان‌بر رسیدن به کمالات علمی و معنوی را ارتباط مستمر با خداوند و رعایت عبادات مستحبی مانند نماز شب برشمرد.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به سیره علما و مراجع بزرگ نجف، از جمله آیت‌الله العظمی خویی، بر ضرورت تواضع و محبت متقابل اساتید و طلاب تأکید کرد.

آیت‌الله فقیهی در تبیین ابعاد حرکت حوزوی، سه بال علمی، معنوی و سیاسی را برای موفقیت ضروری دانست و افزود: عالم دین نمی‌تواند از مسائل سیاسی جدا باشد.

وی پیروی از رهنمودهای مقام معظم رهبری را برای اجتناب از افراط و تفریط در این مسیر ضروری دانست.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم همچنین طلاب را به تلاش برای رسیدن به درجه اجتهاد فعال و تقویت اعتماد به نفس در بیان علمی ترغیب کرد و لزوم ارتقای دانش ادبی برای فهم عبارات علمی بزرگان را یادآور شد.

آیت‌الله فقیهی خدمت به والدین، به ویژه مادر را بسیار ارزشمند دانست و با بیان خاطراتی از مقام علمی و معنوی والده خود، دعای خیر والدین را عاملی مهم در حل مشکلات طلاب برشمرد.

در پایان، وی وظیفه «جهاد تبیین» که از سوی رهبر معظم انقلاب مطرح شده است را معادل رسالت انبیای الهی یعنی «ما علی الرسول الا البلاغ» دانست و تأکید کرد که مقام کسی که خود را از گناه و نگاه نامحرم حفظ کند، از مجاهد فی سبیل‌الله نیز بالاتر است.