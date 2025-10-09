https://mehrnews.com/x39fZb ۱۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۷:۱۹ کد خبر 6617115 استانها قم استانها قم ۱۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۷:۱۹ آیت الله یزدی، فقیهی انقلابی دشمنشناس و سرباز ولایت بود قم- عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: آیتالله یزدی شخصیتی جامع، مجاهد و دشمنشناس بود که در تمام عرصههای انقلاب، از خط امام و اصول اصیل نظام اسلامی ذرهای عقبنشینی نکرد. کد خبر 6617115 کپی شد مطالب مرتبط معرفی شهید نصرالله بهعنوان الگوی مقاومت اسلامی، یک فریضه است شهید نصرالله همواره بر پیوند حزبالله با ولایت فقیه تاکید داشت شهید نصرالله ذوب در ولایت فقیه و عبد صالح خدا بود برچسبها قم عباس کعبی آیت الله یزدی
نظر شما