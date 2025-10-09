  1. استانها
  2. قم
۱۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۷:۱۹

آیت الله یزدی، فقیهی انقلابی دشمن‌شناس و سرباز ولایت بود

آیت الله یزدی، فقیهی انقلابی دشمن‌شناس و سرباز ولایت بود

قم- عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: آیت‌الله یزدی شخصیتی جامع، مجاهد و دشمن‌شناس بود که در تمام عرصه‌های انقلاب، از خط امام و اصول اصیل نظام اسلامی ذره‌ای عقب‌نشینی نکرد.

