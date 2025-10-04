به گزارش خبرگزاری مهر، سحر تاجبخش مسلمان رئیس سازمان هواشناسی کشور با اشاره به پایان سال آبی، گفت: کمبارشی قابل توجهی در تمام استانها روی داده است که از نظر شاخص SPI، سومین سال کمبارش کشور در ۳۰ سال اخیر به شمار میرود.
وی افزود: پرونده سال آبی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ کشور با کاهش بیش از ۹۰ میلیمتری بارش نسبت به نرمال بسته شد.
رئیس سازمان هواشناسی کشور ادامه داد: بیشترین کاهش بارشها از نظر درصد مربوط به استانهای هرمزگان و سیستان و بلوچستان با بیش از ۷۰ درصد کاهش است، اما از نظر میزان بارش، بیشترین کمبارشیها در استانهای واقع در حاشیه رشتهکوه زاگرس مانند چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد و لرستان رخ داده است.
وی افزود: کاهش شدید بارشها در حاشیه زاگرس نگرانکننده است، زیرا این مناطق سرچشمه تأمین برخی منابع آبی برای مناطق غربی و مرکزی کشور محسوب میشوند.
تاجبخش مسلمان تصریح کرد: میانگین بارش در استانهای حاشیه زاگرس بالاست. برای مثال، میانگین سالانه برخی مناطق حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیمتر است که امسال حدود ۴۰۰ میلیمتر کاهش یافته است.
وی گفت: کمبارشی یعنی کاهش منابع آبهای سطحی و زیرزمینی؛ چراکه وقتی آب سطحی کاهش یابد، برای تأمین نیازهای آبی به منابع زیرزمینی رجوع میکنیم و این موضوع سبب فشار مضاعف به منابع آبهای زیرزمینی میشود.
رئیس سازمان هواشناسی کشور با اشاره به وضعیت بارشی استان تهران افزود: تهران جزو استانهای با بدترین شرایط بارشی است. هرچند شاید از لحاظ مقدار بارش جزو بدترینها نباشد، اما با توجه به جمعیت و نیاز آبی متمرکز، کمبود ۴۰ درصدی بارش اثرات اقتصادی و اجتماعی بسیار بیشتری را ایجاد خواهد کرد.
وی تصریح کرد: در شهرهای بزرگی مثل تهران و مشهد ممکن است از لحاظ عدد بارشی کمبارشی شدید نداشته باشیم، اما به دلیل منابع مصرفی بسیار، با مشکلات بیشتری مواجه هستیم.
تاجبخش مسلمان همچنین درباره وضعیت دمای کشور گفت: سال نسبتاً گرمی را تجربه کردیم و دمای کل کشور حدود ۱.۲ درجه از میانگین بلندمدت بالاتر بود. هرچند افزایش دما به اندازه سال آبی قبل نبود، زیرا سال قبل تحت تأثیر النینو، سال گرمتری بود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: با این حال، امواج گرمایی بهصورت موردی برخی مناطق کشور را تحت تأثیر قرار داد و گرما تا اواخر شهریور نیز ادامه داشت. امسال اگرچه رکورد دمایی ثبت نشد، اما گرمای هوا دنبالهدار و متداوم بود و مردم آن را بیشتر احساس کردند.
رئیس جمهور ۹۵ پروژه هواشناسی را فردا افتتاح میکند
به گزارش مهر، فردا (یکشنبه، ۱۳ مهر) ۹۵ پروژه هواشناسی همزمان با افتتاح ۵۷ هزار و ۲۲۶ واحد مسکن حمایتی با حضور رئیس جمهور و وزیر راه و شهرسازی به بهرهبرداری میرسد.
ارزش این پروژهها حدود ۱۸۰ میلیارد تومان است و منابع مالی آن از محل اعتبارات ملی و استانی تأمین شده است.
همچنین سه پروژه شاخص دستگاه «سودار» یا «ویندپروفایلر» فردا آماد افتتاح است که سمت و سرعت وزش باد در لایههای مختلف جو تا ارتفاع ۷۰۰ متری از سطح زمین را پایش میکند.
