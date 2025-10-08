تاجبخش: غرب آسیا و ایران گرفتار تشدید خشکسالی و توفان است

به گزارش خبرگزاری مهر، سحر تاج بخش مسلمان رئیس سازمان هواشناسی کشور امروز (چهارشنبه، ۱۶ مهر) در رویداد منطقهای پیادهسازی مدیریت جامع خشکسالی، اظهار کرد: وضعیت خشکسالی و کمبارشی به سبب تغییر اقلیم در منطقه، در کنار مدیریت نامناسب منابع آبی کشور، بسیار وخیم شده و آینده پیشرو شرایط خوبی را متصور نمیکند.
وی افزود: شرایط آبی منطقه با تنش جدی روبرو است و مدیریت نقش موثری در پیشگیری از پیشرفت وضعیت موجود خواهد داشت.
معاون وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: خشکسالی و کمآبی تأثیرات چشمگیری در حوزههای مختلف از جمله محیط زیست، مدیریت منابع آب، کشاورزی، صنعت، سلامت و بهداشت دارد که منجر به پیامدهای اقتصادی ـ اجتماعی سنگینی برای کشورها میشود.
وی یادآور شد: برنامههای متعددی برای بهبود این وضعیت در سازمانهای مختلف بینالمللی از جمله کنوانسیون مقابله با بیابانزایی، سازمان جهانی هواشناسی و سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد تعریف شده که IDM نیز یکی از آنهاست.
تشدید خشکسالیها سلامت و معیشت مردم را تهدید میکند
رئیس سازمان هواشناسی کشور گفت: امروزه افزایش دما، کاهش بارش و افزایش تبخیر-تعرق در منطقه غرب آسیا به تشدید خشکسالیها منجر شده و پیامدهای آن از جمله افزایش وقوع توفانهای گرد و خاک، سلامت و معیشت مردم را تحت تأثیر قرار داده است.
وی تصریح کرد: سازمان هواشناسی کشور به عنوان متولی پایش و پیشبینی وضع هوا و اقلیم، مسئول اجرای ستون اول از چارچوب مدیریت یکپارچه خشکسالی در ایران است و تلاش میکند این وظیفه را با بالاترین ظرفیت انجام دهد.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: سازمان هواشناسی کشور دارای دو مرجع معتبر علمی برای کمک به تصمیمگیرندگان کشور در خصوص آب، اقلیم و خشکسالی شامل پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو و مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی است که در تولید محصولات مورد نیاز در حوزه کشاورزی، آب و خشکسالی کمک شایانی به کشور میکنند.
تاج بخش مسلمان تصریح کرد: مرکز منطقهای خشکسالی در غرب آسیا در شهر تهران با تأیید WMO در فاز آزمایشی مشغول به فعالیت است و به زودی جلسهای با همکاران مرتبط در WMO برگزار خواهد شد تا مراحل ورود به فاز عملیاتی اجرا شود.
ویدر پایان گفت: امیدواریم نتایج و خروجیهای این کارگاه دو روزه برای همه مفید و قابل استفاده باشد و راهکارهایی برای همکاری بیشتر در سطوح ملی، منطقهای و بینالمللی فراهم شود.
نظر شما