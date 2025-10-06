هشدار نارنجی هواشناسی؛ کاهش شدید دما و سرمازدگی باغات در ۴ استان

صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت جوی ایران گفت: طی پنج روز آینده در بیشتر مناطق کشور آسمان صاف و جوی آرام و پایدار حاکم خواهد بود. با این حال امروز (دوشنبه، ۱۴ مهر) در برخی نقاط سواحل دریای خزر رشد ابر و احتمال بارش پراکنده باران دور از انتظار نیست.

وی افزود: در نیمه شرقی کشور، به‌ویژه منطقه زابل، در برخی ساعات وزش باد شدید و در مناطق مستعد خیزش گرد و خاک، کاهش دید و کیفیت هوا پیش‌بینی می‌شود.

همچنین روزهای چهارشنبه (۱۶ مهر) و پنجشنبه (۱۷ مهر) در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب در جنوب سیستان و بلوچستان، جنوب کرمان و ارتفاعات هرمزگان رشد ابرهای همرفتی، احتمال رگبار و رعد و برق و وزش باد وجود دارد.

این مقام مسئول سازمان هواشناسی با اشاره به کاهش دما تاکید کرد: امروز کاهش دما در خراسان جنوبی، جنوب خراسان رضوی و سیستان و بلوچستان محسوس خواهد بود و نیازمند رعایت نکات ایمنی است.

وی ادامه داد: آسمان تهران امروز صاف است و وزش باد گاهی افزایش می‌یابد. حداقل دمای پایتخت ۱۶ و حداکثر ۲۷ درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی شده است.

ضیائیان بیان کرد: هشدار سطح نارنجی سرمازدگی باغات برای نیمه شرقی کشور صادر شده است. مناطق تحت تأثیر شامل خراسان شمالی، خراسان رضوی و خراسان جنوبی هستند. بیشترین سرما تا بامداد روز سه‌شنبه (۱۵ مهر) ادامه خواهد داشت.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی کشور در پایان گفت: وزش باد شدید برای نیمه شرقی کشور، به‌ویژه در سیستان و بلوچستان و هرمزگان ادامه دارد.