صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا سازمان هواشناسی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور گفت: امروز (چهارشنبه، ۱۶ مهر) و فردا (پنجشنبه، ۱۷ مهر) در نوار شمالی کشور شاهد افزایش نسبی دما خواهیم بود و روز جمعه ابتدا در شمال غرب و استانهای اردبیل و گیلان و شنبه در نوار شمالی کشور کاهش دما رخ خواهد داد.
وی افزود: روز پنجشنبه در اکثر نقاط کشور پدیده قابل توجهی پیشبینی نمیشود، اما روز جمعه در شمال استانهای آذربایجان غربی و شرقی و روز شنبه علاوه بر این مناطق در استانهای ساحلی خزر در برخی ساعات بارندگی، رعدوبرق و وزش باد شدید موقت همراه با گردوخاک انتظار میرود.
رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا با بیان اینکه روزهای پنجشنبه و جمعه پدیده گردوغبار در استانهای غربی کشور دور از انتظار نیست، بیان کرد: آسمان تهران امروز صاف، گاهی وزش باد ملایم با حداقل دمای ۱۷ و حداکثر دمای ۲۹ درجه سانتیگراد پیشبینی میشود.
ضیائیان ادامه داد: طی پنج روز آینده آسمان استان تهران صاف تا کمی ابری در ساعات بعدازظهر همراه با افزایش نسبی وزش باد خواهد بود.
با توجه به پایداری نسبی جو و عدم وزش باد قابل ملاحظه، در بعضی ساعات در برخی مناطق به ویژه نواحی پرتردد شهری وقوع پدیده غبار محلی و افزایش نسبی غلظت آلایندههای هوا و کاهش کیفیت هوا پیشبینی میشود.
وی گفت: طی دو روز آینده همچنان روند افزایش نسبی دما در تهران مورد انتظار است.
رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا با اشاره به صدور هشدار زرد هواشناسی یادآور شد: استقرار گرم باد از امروز آغاز و تا فردا ادامه خواهد داشت و طی این مدت وزش باد نسبتاً شدید جنوبی همراه با افزایش محسوس و بیسابقه دما در استانهای اردبیل، گیلان، مازندران و گلستان پیشبینی میشود.
ضیائیان در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به افزایش ناگهانی دما و کاهش رطوبت، خطر آتشسوزی در مراتع و جنگلها، احتمال آسیب به محصولات کشاورزی و تنش دمایی در سالنهای پرورشی وجود دارد.
به همین دلیل توصیه میکنیم از روشن کردن آتش در جنگلها و مراتع خودداری شود، نیروهای منابع طبیعی و اطفای حریق آماده باشند، دما و رطوبت سالنهای پرورشی کنترل شود و از سم یا محلولپاشی در ساعات گرم اجتناب شود.
نظر شما