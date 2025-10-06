تاجبخش: مشکل خشک سالی کشور با بارورسازی ابرها حل نمی شود

سحر تاجبخش رئیس سازمان هواشناسی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه به‌طور کلی «بارورسازی ابرها» تاثیرات چشمگیری در میزان افزایش بارش‌ها ندارد،گفت: البته بارورسازی ابرهای نتیجه‌بخش است، اما در این ابعاد، نه. به‌طور کلی بارورسازی ابرها یک فرایند علمی است که در بسیاری از کشورهای جهان انجام می‌شود، این روش موافقان و مخالفانی دارد.

خشکسالی ایران با بارورسازی ابرها حل نخواهد شد

وی افزود: اما به عنوان یکی از روش‌های «استحصال آب» شناخته شده است. بر اساس مقالات منتشر شده، بارورسازی ابرها می‌تواند حدود ۱۰ درصد بارش‌های قابل ریزش را افزایش دهد، اما در مقیاس‌های بزرگ‌تر پاسخگو نیست. مشکل خشکسالی کشور و کمبود منابع آب‌های زیرزمینی با روش بارورسازی ابرها قابل حل نیست، اما استفاده از بارورسازی برای تولید مقدار محدودی آب در دنیا هم انجام می‌شود و قابل پذیرش است.

دمای ایران هر دهه ۰.۴ درجه افزایش یافته است

رئیس سازمان هواشناسی درباره تغییرات اقلیمی در کشور گفت: درپی تغییرات اقلیم پیامدهای افزایش دما و کاهش بارش در کشور قابل مشاهده است. بررسی‌های سازمان هواشناسی نشان می‌دهد طی ۵۰ سال گذشته، به طور متوسط سالانه حدود ۰.۸ الی یک میلی‌متر کاهش بارش و هر دهه حدود ۰.۴ درجه سانتی‌گراد افزایش دما داشته‌ایم.

وی بیان کرد: این روند باعث شده کشور به سمت خشکی بیشتر حرکت کند و ضرورت مدیریت منابع آبی بیش از پیش محسوس شود. سال ۲۰۲۴ تحت تأثیر ال‌نینو، سال گرم‌تری بود و افزایش دما در جهان به بیش از ۱.۵درجه سانتی‌گراد همراه بود، در کشور ما هنوز به آستانه ۱.۵ درجه سانتی‌گراد نرسیده است، اما روند موجود نشان می‌دهد در سال‌های آتی احتمال ادامه افزایش دما و خشکی وجود دارد.

کاهش محسوس تراز آب دریای خزر نگران‌کننده است

تاج‌بخش با اشاره به روند کاهشی تراز آب دریای خزر گفت: کاهش ارتفاع تراز آب دریا محسوس است و به‌ویژه ایران که در سواحل جنوبی قرار دارد، نمود بیشتری دارد. عوامل متعددی در این روند نقش دارند که یکی از مهم‌ترین آن‌ها، پیامدهای تغییر اقلیم است.

وی ادامه داد: کشورهای پیرامونی دریای خزر، از جمله ایران، در قالب اجلاسی با عنوان «کسپ کام» این موضوع را به‌صورت تخصصی بررسی می‌کنند تا دلایل و آثار کاهش تراز آب مشخص شود. هدف از این بررسی‌ها، اتخاذ راهکارهایی برای کنترل وضعیت و پیشگیری از بروز مشکلات احتمالی ناشی از افت سطح آب دریا است.

پاییز کم‌بارش و زمستان نرمال پیش‌بینی می‌شود

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به پیش‌بینی وضعیت بارش‌ها در فصل‌ پاییز و زمستان گفت: الگوهای فعلی نشان می‌دهد میزان بارش‌ها در پاییز امسال کمتر از حد نرمال خواهد بود.

وی افزود: تنها در سواحل دریای خزر بارش‌ها تا حدودی نزدیک به حد نرمال پیش‌بینی می‌شود، هرچند این منطقه نیز گرایش به کاهش بارش دارد. برای نواحی شرق و جنوب شرق کشور شرایط جوی چندان مساعد نیست و انتظار می‌رود بارش‌ها در این مناطق نیز کمتر از حد معمول باشد.

رئیس سازمان هواشناسی کشور در پایان تاکید کرد: در مورد زمستان نیز الگوها فعلاً شرایط نرمال را نشان می‌دهند و هر گونه تغییر در الگوها اطلاع‌رسانی خواهد شد.