تساوی بی اثر در دربی اصفهان؛ سپاهان زور ذوب کردن نداشت

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال سپاهان و ذوب آهن اصفهان از ساعت ۱۸:۱۵امروز شنبه در هفته ششم لیگ برتر در ورزشگاه نقش جهان برگزار شد که این بازی بدون گل به پایان رسید.

ترکیب سپاهان:

محمدرضا اخباری، محمدامین حزباوی(۸۳- هادی محمدی)، محمد دانشگر، آریا یوسفی، احسان‌حاج‌صفی، عارف حاجی عیدی، امید نورافکن(۸۳- آرش رضاوند)، ریکاردو آلوز، آریا شفیع‌دوست، محمدمهدی لطفی(۷۳- کاوه رضایی) و مجید علیاری(۷۳- ایوان سانچز)

ترکیب ذوب‌آهن:

داود نوشی صوفیانی، نادر محمدی، آرش قادری، امیرحسین جدی، پدرام قاضی پور، شاهین طاهرخانی، حسن شوشتری، جلال علی محمدی، آرش مرتضوی، محمدجوادمحمدی و امید لطیفی.

بازی با کنترل توپ و میدان توسط سپاهان همراه بود. احسان حاج صفی در همان دقیقه دوم توانست خطر جدی روی دروازه ذوب آهن ایجاد کند اما راه به دروازه نبرد.

سپاهان در ادامه در دقیقه ۱۴ موفق به کسب پنالتی شد اما بازبینی صحنه توسط پیام حیدری داور مسابقه نشان داد توپ قبل از ورود به محوطه جریمه و اعلام خطا از خط عرض عبور کرده بود تا پنالتی مردود اعلام شود.

ذوبی ها در دقیقه ۳۹ روی اشتباه محمدرضا اخباری در دفع توپ صاحب موقعیت شدند اما با بی دقتی نتوانستند دروازه خالی از دروازه بان سپاهان را باز کنند تا نیمه اول با تساوی بدون گل به پایان برسد.

نیمه دوم هم با حملات پردامنه سپاهان آغاز شد. استفاده از تمام فضای زمین در دستور کار محرم نویدکیا بود تا بازیکنانش فشار زیادی روی دروازه و دفاع ذوب‌آهن وارد کنند.

این تیم در دقیقه ۵۲ روی رفت و برگشت توپ توسط محمدمهدی لطفی صاحب موقعیت گل شد اما نوشی صوفیانی آن را مهار کرد تا دروازه ذوب آهن بسته بماند.

تعویض های نویدکیا باعث شد تا فشار روی دروازه شاگردان قاسم حدادی‌فر بیش از پیش شود. شاگردان او روی شوت آریا یوسفی که به کاوه رضایی رسید در دقیقه ۸۷ به گل رسیدند اما بازبینی صحنه توسط VAR خبر از حضور مهاجم سپاهان در موقعیت آفساید داشت تا بازی بدون گل به پایان برسد.

با این نتیجه، تیم های سپاهان و ذوب آهن به ترتیب ۶ و ۵ امتیازی شدند تا در پایان هفته ششم حال و روز خوشی در جدول نداشته باشند.