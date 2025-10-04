اولین دربی فوتبال ایران در فصل جدید؛ آزمون دشوار صدرنشین در اهواز

به گزارش خبرنگار مهر، در سومین روز از رقابت‌های هفته ششم لیگ برتر فوتبال ایران، امروز (شنبه ۱۲ مهر) دو دیدار برگزار می‌شود که در مهم‌ترین آنها، تیم‌های سپاهان و ذوب‌آهن در دربی اصفهان به مصاف یکدیگر می‌روند.

سپاهان - ذوب‌آهن

سپاهان که هفته گذشته برابر خیبر به نخستین پیروزی خود در فصل جدید دست یافت، حالا به دنبال ثبت دومین برد پیاپی است. زردپوشان در هفته دوم لیگ قهرمانان آسیا ۲ به دلیل انصراف حریف هندی، دیداری انجام ندادند و این وقفه فرصتی شد تا شاگردان محرم نویدکیا با تمرکز بیشتری برای دربی اصفهان آماده شوند.

سپاهان چند بازیکن مصدوم در اختیار دارد که برخی از آنها شرایط حضور در این مسابقه حساس را پیدا کرده‌اند. در مقابل، ذوب‌آهن که دو شکست متوالی در هفته‌های اخیر متحمل شده، با هدایت قاسم حدادی‌فر به دنبال بازگشت به مسیر موفقیت است.

آمار تقابل‌های اخیر دو تیم نشان می‌دهد در ۱۰ رویارویی گذشته، سپاهان ۶ بار پیروز شده و ذوب‌آهن تنها یک بار به برتری رسیده است؛ سه بازی هم با نتیجه مساوی خاتمه یافته است.

این دیدار از ساعت ۱۸:۱۵ در ورزشگاه نقش جهان اصفهان و با قضاوت پیام حیدری برگزار خواهد شد.

فولاد - تراکتور

تراکتور تبریز برای حفظ صدرنشینی خود در جدول، امشب آزمون دشواری برابر فولاد خوزستان دارد. فولادی‌ها در سه دیدار اخیر خود شکستی نداشته‌اند و با یک برد و دو تساوی، شرایط مناسبی را تجربه می‌کنند. از سوی دیگر، تراکتور با احتساب مسابقه برابر الوحده امارات در لیگ نخبگان آسیا، تنها یک پیروزی در سه بازی اخیر به دست آورده و به دنبال بازگشت به مسیر برد است.

در تاریخ تقابل‌های این دو تیم، لوسیانو پریرا با ۶ گل زده بهترین گلزن فولاد در این دیدارهاست و در سوی مقابل، ادینیو با ۴ گل زده در صدر گلزنان تراکتور قرار دارد.

آمار تراکتور در بازی‌های بیرون از خانه نیز چشمگیر است؛ سرخ‌پوشان تبریزی در ۸ دیدار اخیر خارج از خانه در لیگ برتر طعم شکست را نچشیده‌اند و با روحیه‌ای بالا راهی اهواز شده‌اند.

در ۱۰ رویارویی آخر دو تیم، فولاد ۳ بار و تراکتور ۴ بار پیروز شده‌اند و ۳ دیدار نیز به تساوی انجامیده است. این مسابقه از ساعت ۲۰:۱۵ در ورزشگاه شهدای فولاد و با قضاوت بیژن حیدری برگزار می‌شود.

برنامه و نتایج دیدارهای هفته ششم رقابت های لیگ برتر فوتبال به شرح زیر است:

پنج شنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۴

* فجرسپاسی یک - استقلال خوزستان ۲

جمعه ۱۱ مهر ۱۴۰۴

* مس رفسنجان ۲ - پیکان صفر

* آلومینیوم یک - شمس‌آذر صفر

* پرسپولیس یک - گل‌گهر یک

* ملوان یک - خیبر صفر

شنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۴

* سپاهان - ذوب آهن؛ ساعت: ۱۸:۱۵

* فولاد - تراکتور؛ ساعت: ۲۰:۱۵

یکشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۴

* چادرملو - استقلال؛ ساعت: ۱۸:۱۵