۱۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۹:۰۶

گل‌گهر با پیروزی برابر ملوان صدر جدول را حفظ کرد

گل‌گهر سیرجان با پیروزی مقابل ملوان بندرانزلی آخرین دیدار هفته چهارم لیگ برتر زنان را با موفقیت به پایان رساند.

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین دیدار هفته چهارم لیگ برتر فوتبال زنان امروز برگزار شد و تیم گل‌گهر موفق شد با نتیجه ۲ بر صفر برابر ملوان به پیروزی برسد.

در این دیدار شبنم بهشت و تانیا جهانشاهی برای گل‌گهر گلزنی کردند.

با این برد گل‌گهر چهارمین پیروزی متوالی خود در فصل جدید را ثبت کرد و با ۱۲ امتیاز صدر جدول را در اختیار گرفت. تیم سیرجانی هفته آینده در خانه میزبان خاتون بم خواهد بود تا داربی حساس کرمان را برگزار کند.

نتایج هفته چهارم لیگ برتر فوتبال زنان به شرح زیر است:

*خاتون بم ۸-۱ ایساتیس کران فارس

*پرسپولیس تهران ۱-۱ پالایش گاز ایلام

*آوا تهران ۰-۲ ایستا البرز

*سپاهان اصفهان ۲-۰ یاسام کردستان

*ملوان بندرانزلی ۰-۲ گل‌گهر سیرجان

