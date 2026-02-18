به گزارش خبرگزاری مهر، دیدار برگشت مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا۲ از ساعت ۲۱:۴۵ امشب دیدار تیم های فوتبال سپاهان اصفهان و الاهلی قطر در وررشگاه الثمامه برگزار شد که نیمه نخست این دیدار با تساوی بدون گل به پایان رسید.

ترکیب سپاهان:

سیدحسین حسینی - محمد دانشگر - امین حزباوی - احسان حاج‌صفی - آریا یوسفی - آرش رضاوند - عارف حاجی‌عیدی - ریکاردو آلوز - محمدمهدی محبی - مهدی لیموچی و کاوه رضایی

ترکیب الاهلی قطر:

مروان شریف بدرالدین، ویلیام اکونگ، دریس فتوحی، سیکو یانسانه، اریک هرناندز، میشل ولاپ، رابین امین تیهی، حمد منصور راجح، آمیدو دومبویا، احمد ریاض و ایوب عمراوی.

VAR نقش اول داشت

نیمه نخست با تصاحب توپ و میدان توسط میهمان ایرانی همراه بود. شاگردان محرم نویدکیا به خوبی توانستند توپ را به گردش در بیاورند تا در همان دقایق ابتدایی روی سانتر مهدی لیموچی و ضربه سر کاوه رضایی تور دروازه بدرالدین را به لرزه ور آورند اما بازبینی صحنه توسط VAR باعث رد این گل شد.

در ادامه بازیکنان الاهلی قطر که میزبان بازی بودند با استفاده از قدرت دریبل زنی یانسانه توانستند با نفوذهای خود از جناح چپ خلق موقعیت کنند.

کرنر دقیقه ۲۸ این تیم با خطای محبی روی بازیکن میزبان ور محوطه جریمه هنراه بود تا داور اعلان له پنالتی کند آنا بازبینی صحنه توسط VAR آن را مردود اعلام کرد .

الاهلی در دقیقه ۲۴ روی پاس فوق العاده یانسانه نزدیک بود گل اول را بزند اما حسینی با رشادت هرچه تمام توپ را از روی خط دروازه بیرون کشید. سپاهان در دقیقه ۳۴ می توانست توسط آرش رضاوند به کل برسد اما این بازیکن پاس زیبای آلوز را نتوانست به چارچوب دروازه الاهلی برساند تا بازی با تساوی بدون ن گل در نیمه اول همراه شود.