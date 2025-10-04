تساوی بدون گل در نیمه اول دربی اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال سپاهان و ذوب آهن اصفهان از ساعت ۱۸:۱۵امروز شنبه در هفته ششم لیگ برتر در ورزشگاه نقش جهان برگزار شد که نیمه نخست این بازی بدون گل همراه بود.

ترکیب سپاهان:

محمدرضا اخباری، محمدامین حزباوی، محمد دانشگر، آریا یوسفی، احسان‌حاج‌صفی، عارف حاجی عیدی، امید نورافکن، ریکاردو آلوز، آریا شفیع‌دوست، محمدمهدی لطفی و مجید علیاری.

ترکیب ذوب‌آهن:

داود نوشی صوفیانی، نادر محمدی، آرش قادری، امیرحسین جدی، پدرام قاضی پور، شاهین طاهرخانی، حسن شوشتری، جلال علی محمدی، آرش مرتضوی، محمدجوادمحمدی و امید لطیفی.

بازی با کنترل توپ و میدان توسط سپاهان همراه بود. احسان حاج صفی در همان دقیقه دوم توانست خطر جدی روی دروازه ذوب آهن ایجاد کند اما راه به دروازه نبرد.

سپاهان در ادامه در دقیقه ۱۴ موفق به کسب پنالتی شد اما بازبینی صحنه توسط پیام حیدری داور مسابقه نشان داد توپ قبل از ورود به محوطه جریمه و اعلام خطا از خط عرض عبور کرده بود تا پنالتی مردود اعلام شود.

ذوبی ها در دقیقه ۳۹ روی اشتباه محمدرضا اخباری در دفع توپ صاحب موقعیت شدند اما با بی دقتی نتوانستند دروازه خالی از دروازه بان سپاهان را باز کنند تا نیمه اول با تساوی بدون گل به پایان برسد.