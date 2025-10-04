به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، شامگاه شنبه در نشست شورای آموزش و پرورش استان کرمان که با حضور معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش برگزار شد گفت: استان کرمان به دلیل حضور فرهنگیان از نقاط مختلف کشور و همچنین جایگاه ویژه در حوزه گردشگری، باید بتواند خدمات شایسته‌ای به فرهنگیان سراسر کشور ارائه دهد.

وی افزود: با توجه به تجربیاتی که در زمان مسئولیت در استان های دیگر داشتم، باید بگویم از نظر زیرساخت‌های رفاهی، اقامتی و درمانی در استان کرمان بسیار عقب هستیم، در حالی‌ که سرانه اعتبارات عمرانی استان کرمان بالاتر، گردش اقتصادی آن چندین برابر و حضور خیرین نیز چشمگیر است.

استاندار کرمان ادامه داد: با وجود این ظرفیت‌ها، انتظار می‌رود نگاه ویژه‌تری به رفع کمبودها در حوزه آموزش و پرورش استان کرمان صورت گیرد.

طالبی، با اشاره به پیشینه فرهنگی و تاریخی این خطه گفت: دیار کریمان ریشه در تاریخ، فرهنگ و ویژگی‌های ارزشمند مردمان خود دارد و به نظر من داشتن همین منابع اقتصادی، به نوعی سم مهلک برای سیستم آموزش و پرورش استان کرمان بوده است.

وی افزود: این تصور که منابع مالی در اختیار داریم، موجب شده پیگیری‌های لازم برای جذب اعتبارات از منابع ملی و همچنین از بخش خصوصی و خیرین به‌ طور جدی دنبال نشود.

بی توجهی تاریخی به آموزش و پرورش کرمان

استاندار کرمان با تأکید بر لزوم حمایت ویژه وزارت آموزش و پرورش از استان کرمان گفت: شما وارث یک بی‌توجهی تاریخی به آموزش و پرورش استان کرمان هستید و از وزیر آموزش و پرروش درخواست می‌کنم برای جبران این وضعیت کمک کنند تا از نظر امکانات شرایط بهتری پیدا کنیم.

طالبی، با اشاره به اینکه مشکلاتی در استان کرمان وجود دارد که در بسیاری از نقاط دیگر کشور دیده نمی‌شود افزود: انتظار می‌رود نگاه ویژه‌ای به استان کرمان صورت گیرد تا بخشی از این عقب‌ماندگی‌های تاریخی جبران شود.

وی همچنین از مدیرکل آموزش و پرورش استان خواست تا گزارشی از درصد میزان جذب منابع از تهران در سال‌های گذشته تهیه و ارائه کند تا وضعیت جذب اعتبارات ملی به‌صورت دقیق بررسی شود.

استاندار کرمان بر لزوم توجه ملی به موضوع بیمارستان فرهنگیان این استان تأکید کرد و گفت: استان کرمان قطب مراجعات از استان‌های دیگر به شمار می‌رود و لازم است در این زمینه نیز نگاه ملی وجود داشته باشد و اعتباری مشخص برای آن در نظر گرفته شود.

کمبود زیرساخت ها

طالبی، با اشاره به کمبود زیرساخت‌ها در حوزه آموزش و پرورش، از تعیین یک نماینده ویژه در کنار مدیرکل آموزش و پرورش استان برای پیگیری موضوعات زیرساختی از جمله مدارس، امکانات رفاهی، اردوگاه‌ها، درمانگاه و بیمارستان فرهنگیان خبر داد.

وی همچنین از مدیرکل آموزش و پرورش استان خواست تا زمانی برای ملاقات با وزیر آموزش و پرورش تنظیم کند و برای ایجاد تحول جدی در زیرساخت‌های آموزش و پرورش استان کرمان برنامه‌ریزی و مذاکره انجام دهد.

استاندار کرمان با اشاره به اهمیت توجه به زیرساخت‌های رفاهی و تربیتی در آموزش و پرورش، اعلام کرد: در موضوع تجهیز خوابگاه‌های دختران در سن بلوغ، استان کرمان آمادگی کامل برای همکاری دارد و انتظار می‌رود وزارت آموزش و پرورش نیز در این زمینه مساعدت لازم را به عمل آورد.

طالبی، همچنین به فشار مالی سنگین برگزاری اردوهای راهیان نور بر دوش استان کرمان اشاره کرد و خطاب به معاون وزیر گفت: در کرمان، مزار شهید بزرگوار حاج قاسم سلیمانی قرار دارد و از آنجا که شما نیز در سخنان خود ارادت خود را به این شهید ابراز کردید، انتظار داریم این ارادت در عمل و با توجه ویژه وزارت آموزش و پرورش به استان کرمان نمود پیدا کند تا شاهد اتفاقات مثبتی در این حوزه باشیم.

وی خاطرنشان کرد: هدف ما این است که بخشی از کم‌کاری‌ها، بی‌توجهی‌ها و مظلومیت‌های استان کرمان در حوزه‌هایی مانند سرانه فضای آموزشی، امکانات رفاهی، اقامتی و درمانی فرهنگیان جبران شود.