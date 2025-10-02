فرحبخش: ۵۷۰ کلاس درس در کرمان بیش از ۴۰ نفر دانش آموز دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا فرحبخش، صبح پنجشنبه در نشست کارگروه مردمی سازی مدرسه سازی با اشاره به وضعیت تراکم دانشآموزان در مدارس ابتدایی شهر کرمان، گفت: در حال حاضر بیش از ۵۷۰ کلاس درس با جمعیت بالای ۴۰ نفر داریم که این آمار در شهرستانهایی مانند سیرجان، جیرفت و زرند نگرانکننده است.
وی افزود: این تراکم بالا سلامت آموزشی را تهدید میکند و ناشی از عدم همکاری مناسب میان آموزش و پرورش، راه و شهرسازی و شهرداریها در تأمین زمین و ساخت مدارس است.
وی با بیان اینکه آموزش و پرورش بر سه رکن اساسی فضا، محتوا و معلم استوار است گفت: حل بحران زیرساخت آموزشی نیازمند همکاری جدی دستگاههای اجرایی است.
مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان با اشاره به ورود بیش از ۶ هزار نیروی انسانی در یک دوره به آموزش و پرورش کشور، اظهار داشت: سطح علمی و توانمندی نیروهای آموزشی در برخی حوزهها نیازمند بازنگری و ارتقاء است.
فرحبخش، گفت: معلم، محصول نهایی نظام آموزشی است و اگر دانش و مهارت کافی نداشته باشد، نمیتواند پاسخگوی نیازهای روز دانشآموزان باشد.
وی با تأکید بر لزوم توانمندسازی معلمان و مدیران مدارس، افزود: در شرایطی که مفاهیم نوینی مانند هوش مصنوعی و شبکههای ارتباطی وارد فضای آموزشی شدهاند، آموزشهای تخصصی برای کادر آموزشی باید در اولویت قرار گیرد و آموزش و پرورش آماده است با همکاری شهرداریها، کلاسهای آموزشی برای معلمان برگزار هزینهها پوشش داده شود.
مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان با انتقاد از نبود پروتکل مشخص برای واگذاری زمینهای آموزشی، تصریح کرد: در ده سال گذشته بارها پیگیر تخصیص زمین برای ساخت مدارس بودهایم، اما با مقاومتهای متعدد مواجه شدهایم و اگر همین امروز زمینهای مناسب شناسایی و واگذار شوند، میتوانیم تا ۹۰ درصد مشکلات زیرساختی را در چند سال آینده برطرف کنیم.
فرحبخش، همچنین به فشار اقتصادی آموزش در سبد خانوار اشاره کرد و گفت: هزینه آموزش در برخی خانوادهها به اندازه اجاره مسکن رسیده است و این فشار ناشی از کمکاری در توسعه مدارس دولتی و عدم حمایت کافی از آموزش عمومی است.
وی ادامه داد: خانوادهها به دلیل ملاحظات روحی و روانی فرزندان، نمیتوانند به راحتی از مدارس غیردولتی خارج شوند.
وی درباره وضعیت هنرستانها و مدارس فنیحرفهای افزود: بسیاری از مدارس فنی وحرفهای فاقد تجهیزات استاندارد هستند و دانشآموزان مکانیک بدون دیدن موتور واقعی، صرفاً تئوری میآموزند.
وی یادآور شد: اگر در سالهای گذشته توانسته بودیم تجهیزات لازم را تأمین کنیم، امروز صدها نیروی متخصص در حوزههای فنی داشتیم.
فرحبخش، با تأکید بر ضرورت تشکیل کارگروه تخصصی برای حل بحران زمین، زیرساخت و توانمندسازی نیروی انسانی، خاطرنشان کرد: آموزش و پرورش آمادگی دارد حتی هزینه زمینهای دولتی را پرداخت کند تا بتوانیم با مشارکت خیرین و نهادهای مسئول، مسیر توسعه پایدار آموزشی را هموار کنیم.
