نشست توانمندسازی دبیران متوسطه اول استان کرمان برگزار شد

کرمان- نشست هم‌ افزایی دوره توانمندسازی دبیران متوسطه اول استان کرمان در مجتمع فرهنگی آموزشی ریحانه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست هم افزایی دوره توانمندسازی دبیران متوسطه اول استان کرمان با حضور معلمان، مدیران مدارس و مسئولان آموزشی برای نخستین بار در ایران در مجتمع فرهنگی آموزشی ریحانه کرمان برگزار و مقامات آموزشی بر لزوم یادگیری مؤثر به عنوان حلقه گمشده کلاس‌های درس و تحول در طراحی آموزشی تأکید کردند.

در این مراسم دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش در پیامی ویدئویی گفت: یادگیری مؤثر حلقه گمشده همه مدارس است.

محمود امانی طهرانی، با اشاره به مقاله «الگوی سه‌ضلعی پیش ارتقای کلاس درس» افزود: این مسیر از سطح اولیه شروع می‌شود و به تسلط کارشناسی می‌رسد تا هر معلم بتواند همکاران را راهبری کند.

وی ادامه داد: ما دوره‌های مختلفی برگزار کرده‌ایم، اما این یکی ویژه است و امیدوارم فوق‌العاده باشد.

معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان نیز با تاکید بر تحول در طراحی آموزشی گفت: معلمان باید از نقش انتقال‌دهنده دانش به طراحان یادگیری تبدیل شوند تا انگیزه درونی ایجاد کنند.

ابوالحسن خسروشاهی، افزود: طراحی آموزشی قلب تپنده یادگیری است و باید از تمرکز بر نتیجه، به فرآیند واقعی یادگیری سوق دهیم.

وی با بیان اینکه مشکل اصلی بی‌انگیزگی است و باید دانش‌آموزان بدانند هر روز چه یاد گرفته‌اند، از قهرمان‌سازی با نتایج کنکور بدون ارزیابی بهره‌وری واقعی انتقاد کرد و گفت: با امکانات موجود، باید شهروندان مسئول تربیت کنیم و کیفیت مدارس دولتی با هم افزایی افزایش یابد.

رئیس اداره تکنولوژی، گروه‌های آموزشی و بررسی محتوای دوره متوسطه آموزش و پرورش استان کرمان نیز گفت: استمرار دوره‌های طراحی آموزشی کلید تحول بر اساس سند تحول آموزش و پرورش است.

حسین موحدی نیا، افزود: این دوره با رویکرد جدید برای تحول یاد دهی و یادگیری برنامه‌ریزی شده است و استان کرمان نخستین استانی است که چنین دوره‌ای برگزار کرده و از ظرفیت مؤلفان کتب درسی بهره برده‌ایم.

وی با بیان اینکه نمایندگان آموزش و پروش مناطق باید این دوره را به مدارس گسترش دهند و ارتباط علمی ادامه یابد تصریح کرد: طراحی آموزشی باید بر اساس شرایط محلی باشد تا یادگیری واقعی محقق شود.

