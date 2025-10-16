نشست توانمندسازی دبیران متوسطه اول استان کرمان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست هم افزایی دوره توانمندسازی دبیران متوسطه اول استان کرمان با حضور معلمان، مدیران مدارس و مسئولان آموزشی برای نخستین بار در ایران در مجتمع فرهنگی آموزشی ریحانه کرمان برگزار و مقامات آموزشی بر لزوم یادگیری مؤثر به عنوان حلقه گمشده کلاس‌های درس و تحول در طراحی آموزشی تأکید کردند.

در این مراسم دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش در پیامی ویدئویی گفت: یادگیری مؤثر حلقه گمشده همه مدارس است.

محمود امانی طهرانی، با اشاره به مقاله «الگوی سه‌ضلعی پیش ارتقای کلاس درس» افزود: این مسیر از سطح اولیه شروع می‌شود و به تسلط کارشناسی می‌رسد تا هر معلم بتواند همکاران را راهبری کند.

وی ادامه داد: ما دوره‌های مختلفی برگزار کرده‌ایم، اما این یکی ویژه است و امیدوارم فوق‌العاده باشد.

معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان نیز با تاکید بر تحول در طراحی آموزشی گفت: معلمان باید از نقش انتقال‌دهنده دانش به طراحان یادگیری تبدیل شوند تا انگیزه درونی ایجاد کنند.

ابوالحسن خسروشاهی، افزود: طراحی آموزشی قلب تپنده یادگیری است و باید از تمرکز بر نتیجه، به فرآیند واقعی یادگیری سوق دهیم.

وی با بیان اینکه مشکل اصلی بی‌انگیزگی است و باید دانش‌آموزان بدانند هر روز چه یاد گرفته‌اند، از قهرمان‌سازی با نتایج کنکور بدون ارزیابی بهره‌وری واقعی انتقاد کرد و گفت: با امکانات موجود، باید شهروندان مسئول تربیت کنیم و کیفیت مدارس دولتی با هم افزایی افزایش یابد.

رئیس اداره تکنولوژی، گروه‌های آموزشی و بررسی محتوای دوره متوسطه آموزش و پرورش استان کرمان نیز گفت: استمرار دوره‌های طراحی آموزشی کلید تحول بر اساس سند تحول آموزش و پرورش است.

حسین موحدی نیا، افزود: این دوره با رویکرد جدید برای تحول یاد دهی و یادگیری برنامه‌ریزی شده است و استان کرمان نخستین استانی است که چنین دوره‌ای برگزار کرده و از ظرفیت مؤلفان کتب درسی بهره برده‌ایم.

وی با بیان اینکه نمایندگان آموزش و پروش مناطق باید این دوره را به مدارس گسترش دهند و ارتباط علمی ادامه یابد تصریح کرد: طراحی آموزشی باید بر اساس شرایط محلی باشد تا یادگیری واقعی محقق شود.

