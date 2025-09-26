به گزارش خبرگزاری مهر، اسفندیار شاه‌منصوری معاون توسعه اقتصادی و سرمایه‌گذاری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که به همراه میثم صفرزاده معاون حقوقی دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، به نمایندگی از مناطق آزاد کشور در این اجلاس حضور یافته بود، ایران را با توجه به موقعیت جغرافیایی ویژه خود «چهارراه شرق و غرب» دانست و اظهار کرد: مناطق آزاد ایران با توجه به دسترسی به بازارهای بزرگ CIS و اوراسیا، ظرفیت تبدیل شدن به یکی از مهمترین مراکز لجستیکی و اقتصادی منطقه را دارد و به‌عنوان دروازه‌های اقتصادی و لجستیکی کشور، نقشی کلیدی در تقویت کریدورهای بین‌المللی ایفا می‌کنند.

شاه‌منصوری با اشاره به جایگاه مناطق آزاد جنوبی کشور از جمله کیش، قشم، چابهار و اروند در دسترسی به آب‌های آزاد و بازارهای خلیج فارس و همچنین مناطق آزاد شمالی همچون انزلی، ارس و ماکو در اتصال به بازار بزرگ روسیه و اوراسیا، ایران را پلی استراتژیک میان شمال و جنوب جهان معرفی کرد.

وی افزود: شبکه ریلی متصل‌کننده این مناطق، سریع‌ترین و مقرون به‌صرفه‌ترین مسیر انتقال کالا میان کشورهای شمالی و جنوبی را فراهم کرده است.

معاون توسعه اقتصادی و سرمایه‌گذاری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در ادامه، توسعه کریدورهای حمل‌ونقل مشترک، ایجاد مناطق آزاد مشترک، سرمایه‌گذاری در پروژه‌های انرژی، بانکرینگ، صنایع دانش‌بنیان و مراکز نوآوری، همکاری در گردشگری سلامت و تسهیل مبادلات مالی و بانکی را از پیشنهادهای عملی ایران برای گسترش همکاری با اعضای بریکس برشمرد.

همچنین دیدار با برخی نمایندگان کشورهای عضو بریکس و مقامات ارشد مناطق آزاد چین، ارسال پیش‌نویس متن تفاهم‌نامه و مذاکره درباره نهایی‌سازی یادداشت تفاهم با حضور رضا مسرور به‌عنوان عالی‌ترین مقام مسئول مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران، از دیگر برنامه‌های حضور در نشست مشترک کشورهای عضو بریکس ۲۰۲۵ بوده است.