به گزارش خبرگزاری مهر، رضا مسرور دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی در جریان یازدهمین کنگره جهانی مناطق آزاد که با حضور مقامات عالیرتبه از ۲۲ کشور جهان برگزار شد، بر اهمیت فناوریهای نوین در توسعه مناطق آزاد ایران و تبدیل آنها به موتورهای محرک اقتصاد ملی تأکید کرد.
وی با تأکید بر نقش فناوریهای نوین در آینده اقتصاد جهانی، افزود: ابزارهایی چون هوش مصنوعی، بلاکچین و تجارت دیجیتال، نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت برای بقا و رقابت در اقتصاد آینده است.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی با اشاره به موقعیت ممتاز ایران در نقشه ژئواکونومیکی جهان گفت: گستردگی جغرافیایی و موقعیت کانونی ایران در چهارراه عبور و کریدورهای حملونقل جهانی، خود گواه ظرفیت کمنظیر ژئوپلیتیکی کشور برای توسعه مناطق آزاد است.
مسرور به برنامههای دولت چهاردهم در حوزه مناطق آزاد اشاره و تأکید کرد: دولت جمهوری اسلامی ایران با درک عمیق از چالشهای گذشته و فرصتهای پیشرو، تدوین و اجرای سند راهبردی تحول مناطق آزاد را آغاز کرده است. این سند صرفاً یک برنامه اصلاحی نیست، بلکه یک تغییر پارادایم است. هدف ما تبدیل مناطق آزاد به موتورهای محرک اقتصاد ملی و الگوهای موفق توسعه پایدار است.
وی با اشاره به پیوند مستقیم این سند با محورهای کنگره افزود: یکی از محورهای بنیادین سند تحول، محوریتبخشی به اقتصاد دیجیتال در تمام شئون است. ما معتقدیم ابزارهایی چون هوش مصنوعی، بلاکچین و تجارت دیجیتال، نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت برای بقا و رقابت در اقتصاد آینده است.
مسرور در پایان با اشاره به فشارهای خارجی و تحریمهای ظالمانه علیه ایران، خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران با وجود تمام تهدیدهای مذبوحانه نظام سلطه، مصمم است مسیر تحول و بارورسازی ظرفیتهای اقتصادی، تجاری و کریدوری را با قدرت ادامه دهد.
