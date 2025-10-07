همکاری ایران و بلاروس ضرورتی راهبردی است نه یک انتخاب

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست برخط میان دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و سازمان دولتی آژانس ملی سرمایهگذاری و خصوصیسازی جمهوری بلاروس، با هدف پیگیری اجرای تفاهمنامه همکاری دو کشور برگزار شد.
سعید ربیعی، قائممقام و مدیرکل حوزه دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در این نشست گفت: سفر رئیسجمهور به بلاروس و امضای تفاهمنامه همکاری میان دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و «الینا پرمینوا» از سوی طرف بلاروسی، به همراه مذاکرات و توافقات صورتگرفته، چشمانداز روشنی از همکاریهای دو کشور در حوزه مناطق آزاد ترسیم کرده است.
وی با بیان اینکه امضای این سند همکاری نقطه آغاز یک مسیر راهبردی در روابط اقتصادی ایران و بلاروس است، تصریح کرد: مایه خرسندی است که امروز، در ادامه تعاملات سازنده میان مناطق آزاد دو کشور، فرصتی فراهم شد تا درباره گامهای اجرایی تفاهمنامه همکاری گفتوگو و برنامهریزی کنیم.
ربیعی افزود: جمهوری اسلامی ایران مکمل ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی بلاروس محسوب میشود و همکاری دو کشور نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی راهبردی است.
قائممقام دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اشاره به موقعیت جغرافیایی بلاروس گفت: بلاروس کشوری محصور در خشکی و عضو کلیدی اتحادیه اقتصادی اوراسیا است که دروازهای استراتژیک برای دسترسی ایران به بازاری ۱۸۰ میلیون نفری به شمار میرود. در مقابل، مناطق آزاد ایران، بهویژه در حاشیه دریای خزر و خلیج فارس، میتوانند کوتاهترین و بهصرفهترین مسیر برای اتصال بلاروس به بازارهای جهانی در جنوب آسیا، خاورمیانه و آفریقا باشند.
وی خاطرنشان کرد: در اثر تحریمهای نامشروع و فشارهای سیاسی، دسترسی دیرینه بلاروس به بنادر دریای «بالتیک» در لیتوانی و لتونی با مشکل مواجه شده و در این شرایط، همکاری متقابل دو کشور بر پایه معادله برد - برد میتواند منافع مشترک اقتصادی را تضمین کند.
در ادامه این نشست، «الکسی پشکارف»، معاون آژانس ملی سرمایهگذاری و خصوصیسازی بلاروس نیز بر عزم و اراده کشورش برای گسترش همکاری با مناطق آزاد ایران تاکید کرد.
در این نشست، دو طرف درباره ایجاد زمینههای اجرایی جهت جذب سرمایهگذاری در مناطق آزاد دو کشور، همکاری در بخش ترانزیت و اتصال به کریدور شمال ـ جنوب از مسیر ماخاچکالا ـ بندر کاسپین، برگزاری نمایشگاه معرفی فرصتهای سرمایهگذاری ایران و بلاروس، بازدید مسئولان مناطق آزاد بلاروس از مناطق آزاد ایران و برگزاری نشستهای تخصصی با تجار و بازرگانان ایرانی توافق کردند.
