به گزارش خبرگزاری مهر، رضا مسرور، دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی ایران، به دعوت رسمی رئیس سازمان جهانی مناطق آزاد، برای حضور در یازدهمین اجلاس جهانی مناطق آزاد عازم کشور چین شد.

این اجلاس بین‌المللی با حضور مقامات ارشد، مدیران و خبرگان مناطق آزاد از کشورهای مختلف جهان برگزار می‌شود و بستری مؤثر برای تبادل تجربیات، بررسی چالش‌های مشترک و گسترش همکاری‌های چندجانبه در حوزه مناطق آزاد به‌شمار می‌رود.

بر اساس این گزارش، مسرور در جریان این سفر ضمن ایراد سخنرانی در اجلاس، با رؤسای مناطق آزاد کشورهای مختلف دیدار و گفتگو خواهد داشت.

این سفر در راستای سیاست‌های راهبردی جمهوری اسلامی ایران برای تقویت جایگاه و نقش‌آفرینی مناطق آزاد در تعاملات بین‌المللی و افزایش سهم آن‌ها در رشد تجارت و نوآوری پایدار صورت می‌گیرد.

یازدهمین کنفرانس سازمان مناطق آزاد جهانی (WFZO) از تاریخ ۱۰ تا ۱۲ اکتبر در شهر هایکو در کشور چین، با محوریت شعار «مناطق آزاد، دروازه‌هایی به‌سوی رفاه جهانی، تجارت و نوآوری پایدار» برگزار می‌شود.

در این رویداد بین‌المللی نمایندگان و مقامات ارشد بیش از ۷۰ کشور جهان حضور دارند.